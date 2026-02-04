Cela fait maintenant plus de sept mois que la Nintendo Switch 2 est sur le marché, et Big N a encore réussi un tour de force. Alors que la première itération de la console nomade vient d’entrer dans l’histoire en dépassant les ventes historiques de la DS, la dernière-née affiche déjà 17,37 millions d’unités vendues dans le monde. Le succès est au rendez-vous, mais nombreux sont celles et ceux qui attendent que le catalogue de la Nintendo Switch 2 s’étoffe. Pour y répondre, Big N intensifie sa communication en annonçant le premier véritable Nintendo Direct de l’année.

Le premier Nintendo Direct de 2026 confirmé

La rumeur enfle depuis plusieurs semaines. Presque chaque jour, des insiders à la réputation solide répètent que Nintendo tiendra très bientôt un nouvel événement. Un Nintendo Direct qui ne mettrait pas forcément en avant les exclusivités maison, mais donnerait la parole aux partenaires de la firme japonaise. Une communication qui serait ensuite suivie d’une présentation plus classique, ainsi que du traditionnel Pokemon Presents attendu le 27 février, comme chaque année. Pour l’instant, seule une conférence a été confirmée : le Partner Showcase, prévu le jeudi 5 février 2026 à 15h, heure française.

Comme prévu, les éditeurs tiers seront donc à l’honneur. On peut logiquement s’attendre à de nouvelles exclusivités, dates de portages et annonces de titres très attendus. En 30 minutes, ce Nintendo Direct devrait encore livrer son lot de surprises. À la rédac, nous avons nos petites prédictions et nos favoris. FromSoftware pourrait montrer les progrès de la version Nintendo Switch 2 d’Elden Ring en annonçant une nouvelle date de sortie. Le studio pourrait également dévoiler davantage sur The Duskbloods, son exclusivité aux faux airs de Bloodborne multijoueur, toujours sans fenêtre de sortie. Les amateurs de RPG et de productions indépendantes devraient aussi y trouver leur compte. On attend notamment des nouvelles de Witchbrook, Stardew Valley-like magique, de Grave Seasons, qui lui se déroule dans un cimetière, d’Outbound, le jeu en monde ouvert cosy, ou encore de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, le futur Zelda-like de Square Enix., lors de ce Nintendo Direct.

Quels jeux Nintendo Switch 2 attendre ?

Les portages devraient également être à l’honneur lors de ce Nintendo Direct. Resident Evil Requiem, Indiana Jones & Le Cercle Ancien ou Fallout 4 Anniversary Edition pourraient enfin montrer ce que leurs versions Nintendo Switch 2 ont dans le ventre. Après le succès du FF7 Remake, Square Enix pourrait également revenir sur FF7 Rebirth, déjà jouable en interne sur la console, mais qui nécessite encore quelques ajustements techniques selon le directeur de la trilogie. D’autres RPG récents pourraient profiter du Nintendo Direct pour s’annoncer sur Nintendo Switch 2, à commencer par Clair Obscur Expedition 33, Metaphor ReFantazio et Final Fantasy 16, qui ont tous fait l’objet d’une rumeur assez sérieuse. La seule quasi-certitude à ce stade reste Orbitals, le jeu coopératif au style anime des années 80, dont le studio avait promis un retour prochain lors d’un Nintendo Direct.

Et vous, qu'attendez-vous de ce Partner Showcase ?

Source : Nintendo