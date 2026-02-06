Comme son nom l'indiquait, le Nintendo Direct qui a eu lieu ce jeudi 5 février 2026 était un Partner Showcase, soit une présentation de jeux produits par des partenaires du géant japonais arrivant dans les prochains mois sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Une véritable conférence de la part de Big N en personne est donc à attendre prochainement, et un leaker réputé de la marque a évoqué quand celle-ci devrait se dérouler.

Un Nintendo Direct en bonne et due forme à venir bientôt ?

Le premier Nintendo Direct de 2026 dédié aux jeux était donc là pour nous présenter ce que les partenaires du groupe prévoient pour ses consoles dans les prochains mois. Cela allait donc du très prometteur Orbitals aux portages Switch de FF7 Rebirth, Resident Evil Requiem, Fallout 4, Indiana Jones et le Cercle Ancien, Oblivion Remastered, entre autres titres notables, mais aussi de toutes nouvelles sorties à venir. Les fans étaient toutefois sur leur faim s'agissant justement de nouveaux jeux vraiment excitants, surtout sur une Nintendo Switch 2 sortie en juin dernier qui en manque encore cruellement dans son catalogue.

Quid par exemple de The Duskbloods, la fameuse exclusivité Nintendo Switch 2 de FromSoftware à venir courant 2026 ? Il faudra peut-être attendre un prochain Nintendo Direct en bonne et due forme pour avoir des nouvelles à son sujet. À ce propos, il se pourrait que le constructeur japonais en ait déjà une dans les cartons dans les prochains jours. C'est en tout cas ce que le leaker SwitchForce a avancé, sans toutefois trop se mouiller.

« Avons-nous le droit, en tant que fans de Nintendo, de dire : « Bon sang, j'espère qu'il y aura un Nintendo Direct général dans les 35 prochains jours ? ». Le récent Partner Showcase pouvait donc être une forme d'amuse-bouche avant le plat de résistance que serait une conférence Nintendo digne de ce nom, qui mettra cette fois en avant les grosses exclsuvités à venir sur Switch dans le courant 2026, voire au-delà. Rendez-vous donc potentiellement d'ici au mois prochain pour savoir si un « vrai Nintendo Direct » aura bel et bien lieu ou non.

Source : SwitchForce sur X.com