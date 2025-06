Deux constructeurs de jeux vidéo sur trois ont pris la parole pour le Summer Game Fest 2025. Dans le coin gauche, le State of Play de PlayStation, et dans le coin droite, le Xbox Games Showcase 2025 de Microsoft. Quid d'un Nintendo Direct dans le cadre du Summer Game Fest 2025 ? Les principales conférences étant terminées, et Big N n'ayant pas communiqué sur une nouvelle présentation, ça ne sent pas et il n'est toujours pas acté que la firme japonaise prenne la parole prochainement...

Le Nintendo Direct de l'été 2025 se fait attendre...

Les joueuses et joueurs Nintendo ne devraient pas s'ennuyer d'ici la fin de l'année. Entre le lancement de la Switch 2, les mises à jour gratuites et payantes, et les jeux comme Metroid Prime 4 ou Pokemon ZA, il y aura tout de même de quoi faire. Mais au global, certains estiment que le calendrier et beaucoup trop flou. Par exemple, Metroid Prime 4 Beyond n'a pas de date de sortie. Et s'il y avait un Nintendo Direct en juin ou très bientôt ?

Selon l'insider Nate The Hate, il n'y aurait pas de Nintendo Direct dans un avenir imminent. « Je ne suis pas au courant d'un événement dans un avenir proche. Je ne suis pas au courant de quoi que ce soit d'imminent. Mais bien entendu, Nintendo va devoir communiquer ce qui arrivera sur la Switch 2 au cours du second semestre au-delà de ce qu'ils ont déjà annoncé. De plus, les tiers voudront annoncer davantage de leurs jeux à venir cette année. Donc, c'est vraiment juste une question de savoir quand aura lieu le prochain Nintendo Direct. Et il y en a toujours un pendant l'été » a t-il déclaré une fois de plus.

N'étant pas sûr lui-même de la tenue de ce Nintendo Direct estival, Nate The Hate s'interroge justement sur le moment où une telle présentation pourrait être mise en ligne. Ca semble mal parti pour juin, mais peut-être que le rendez-vous a été décalé en juillet, en août voire à la rentrée de septembre. Ce qui est certain, c'est effectivement que Big N va devoir communiquer sur les nouveautés Switch 2 de la fin d'année.

