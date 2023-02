Après les indices en provenance de l'e-shop, place aux rumeurs de sources sérieuses. Un Nintendo Direct arrive et il y aurait bien Zelda Tears of the Kingdom dedans.

Les rumeurs autour du prochain Nintendo Direct continuent d’enflammer la Toile. Dernièrement, les internautes ont trouvé de nombreux indices faisant penser qu’un nouvel événement arriverait la semaine prochaine. Des spéculations qui commencent à prendre de l’ampleur alors qu’un insider fiable y va de son grain de sel.

Un nouveau Nintendo Direct se confirme

Un nouveau Nintendo Direct aurait lieu la semaine prochaine. Ces derniers jours, plusieurs indices troublants convergeaient vers un nouvel événement où The Legend of Zelda Tears of the Kingdom et Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp seraient mis à l’honneur. Une rumeur en provenance de Reddit avait ensuite avancé la date du mardi 7 février, qui semble à nouveau se confirmer. Les sources, souvent très fiables, de Jeff Grubb de Giant Bomb lui ont indiqué qu’un Nintendo Direct aurait lieu la semaine du 6 février, mais il se pourrait que la diffusion ait plutôt lieu le jeudi que le mardi.

Comme le rappelle l’insider ce n’est en soi pas tant une surprise puisque l’éditeur japonais a jusqu’ici toujours tenu un Nintendo Direct en février et en mars. La cadence pourrait néanmoins ralentir une fois Zelda BOTW 2 dans la nature, plusieurs sources sérieuses affirmant que Big N n’aurait plus de grosses sorties avec le lancement du jeu ô combien attendu. Justement, d’après lui, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom se montrera, tout comme Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, qui pourrait enfin dévoiler sa date de sortie. Il faudrait également compter sur d’autres annonces, notamment de titres moins importants et pourquoi pas des jeux indépendants avec sorties dans la foulée. Rendez-vous dans quelques jours pour être fixés.