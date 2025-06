Cela fait maintenant quelques semaines que la Nintendo Switch 2 est entre les mains de millions de joueurs. La nouvelle console a clairement trouvé son public, malgré un line-up de lancement plus timide que ce que l’on était en droit d’attendre. Qu’à cela ne tienne, Big N a déjà prévu quelques grosses cartouches pour le reste de l’année, histoire d’avoir matière à convaincre les indécis avant les fêtes de fin d’année, période importante pour les acteurs majeurs du secteur. Le 17 juillet prochain, ce sera donc au tour du singe le plus populaire du jeu vidéo de ramener sa fraise sur Nintendo Switch 2 avec Donkey Kong Bananza. Comme promis, la prochaine exclusivité a fait longuement les présentations lors d'un Nintendo Direct dédié.

Donkey Kong Bananza à l'honneur du dernier Nintendo Direct

C’était la surprise en ouverture de ce Nintendo Direct, Pauline viendra pousser la chansonnette aux côtés de Donkey Kong. Ce nouveau duo devra se frayer un chemin dans un monde souterrain dont le décor change à mesure que l’on descend et on pourrait difficilement croire qu’on est sous terre à y voir ce ciel dégagé ou cette mer dans laquelle on aimerait piquer une tête. Mais pas le temps d’aller tremper ses grosses paluches dans l’eau, le rival de Mario a une mission : parvenir au centre de cet endroit mystérieux pour se voir récompensé d’une montagne de bananes. Il y a des priorités dans la vie.

Donkey Kong Bananza offrira une variété de déplacements pour parvenir à nos fins, allant du classique double saut à l’escalade, en passant par la roulade. La particularité de l’exclusivité Nintendo Switch 2 c’est d'absolument tout peut être détruit, des murs, le sol pour atteindre des endroits secrets et bien plus encore. Donkey aura une pléthore d’attaques et d’actions à son arsenal pour infliger une bonne leçon à ceux qui qui se mettraient sur son chemin : des baffes, la possibilité d’arracher de gros rochers pour leur jeter à la tronche ou les frapper avec, ou pour se mouvoir dans ces étendues destructibles en surfant ou en créant des points en liant ces pierres entre elles.

Un jeu jouable en coop

Seconde star de ce Nintendo Direct, Pauline chantera pour aider son partenaire d’infortune à trouver de nouveaux chemins ou objets cachés. Sa voix est si puissante qu’elle pourra éveiller les pouvoirs de Bananza de notre personnage, lui conférant une force destructrice ou même le transformer en un zèbre pour gagner en rapidité ou une autruche pour voler et lâcher des œufs explosifs sur ses ennemis. Donkey Kong pourra interchanger ces pouvoirs à la volée, tant que la jauge de Bananergie est remplie. Ça ne sera pas de refus face à la Void Company qui règne en maître dans ce souterrain. Et comme ils convoitent le cœur de sous-terrain, ils ont placé des obstacles pour les empêcher d’atteindre l’étage inférieur. Il conviendra alors de battre les gardiens de ces passages pour progresser.

Outre l'histoire principale, Donkey Kong Bananza regorgera de collectibles faisant office de points de compétence, de cartes au trésor et de défis en tout genre qui devraient faire vibrer la fibre nostalgique de nombre de joueurs. Ce Nintendo Direct a aussi été l’occasion de mettre en lumière quelques fonctionnalités annexes, dont la compatibilité avec le mode souris de la Nintendo Switch 2, la possibilité de personnaliser l’apparence du duo qui fait ici office d’équipements ou encore l’inévitable mode photo. Plus intéressant encore, Donkey Kong Bananza sera entièrement jouable en coop locale, l’un jouant Donkey, l’autre Pauline avec le mode souris. Le Gameshare pourra par ailleurs être utilisé pour pouvoir jouer à deux en local sans fil sans avoir deux exemplaires chez soi, que ce soit sur Nintendo Switch 2 ou première du nom.

Une compatibilité Amiibo annoncée

Amiibo de Donkey et Pauline ©Nintendo

Donkey Kong et Pauline auront également le droit à leur propre Amiibo. En le scannant, les joueurs débloqueront une tenue spéciale pour la chanteuse. Les anciens modèles de la famille Kong feront apparaître les lettres "KONG explosives pour détruire encore plus facilement le décor. Ça ne s'arrête pas là, car tous les autres Amiibo seront compatibles et donneront des sphères géantes aussi utiles pour progresser plus vite. Pour rappel, Donkey Kong Bananza sera disponible le 17 juillet 2025 sur Nintendo Switch 2 uniquement, date à laquelle la nouvelle figurine sera également commercialisée.