Depuis quelques jours, d'insistantes rumeurs circulent à propos d'un nouveau Nintendo Direct à venir. Nous avons désormais la confirmation officielle, et il sera entièrement dédié à une exclusivité majeure à venir pour la Nintendo Switch 2. Il ne faudra d'ailleurs pas attendre bien longtemps pour découvrir tout cela.

Le prochain Nintendo Direct officialisé, et ça va frapper fort

Disponible depuis le 5 juin, la Nintendo Switch 2 semble très bien se porter, avec une vingtaine de jeux pour accompagner son lancement, mais seulement une exclusivité majeure en la personne de Mario Kart World. Au fil du temps, le catalogue de la nouvelle console de Big N va naturellement se densifier, et le prochain Nintendo Direct sera justement l'occasion de découvrir l'une des prochaines exclusivités majeures de la machine.

Via son application Nintendo Today, la firme japonaise a en effet confirmé la tenue d'un Nintendo Direct ce 18 juin 2025. Contrairement aux dernières rumeurs à son sujet, il se concentrera uniquement sur Donkey Kong Bananza, attendu le 17 juillet 2025 exclusivement sur Nintendo Switch 2. Presenté lors du grand Direct dédié à la console, ce nouveau Donkey Kong en 3D s'annonce comme un grand retour pour la mascotte simiesque du constructeur japonais. Une grosse partie de son gameplay se focalisera en tout cas sur une destruction totale du décor, pour notre plus grand plaisir, et naturellement la collecte de bananes.

Nous pourrons ainsi mieux voir le jeu en action, avec un Nintendo Direct qui devrait nous présenter le titre sous toutes les coutures pendant une quinzaine de minutes. Rendez-vous donc ce mercredi, à une heure encore indéterminée, avec un stock fourni de bananes, pour voir ce que nous réserve Donkey Kong dans sa prochaine aventure.

Source : Application Nintendo Today