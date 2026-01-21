La Nintendo Switch 2 est disponible depuis le mois de juin 2025, et si la console est un immense carton, elle manque tout de même cruellement de grosse exclusivité inédite. Nintendo est donc attendu au tournant et ses annonces sont surveillées de très près. 2026 promet d'être une année très chargée avec certains titres déjà annoncés comme The Duskbloods, la nouvelle exclusivité de FromSoftware, ou encore Mario Tennis Fever et Pokemon Pokopia pour ne citer qu'eux. D'ailleurs, beaucoup de dates de sorties auraient déjà leaké. Tout le monde s'attend donc à un gros rendez-vous en ce début d'année pour faire le point sur ce qui arrive sur la console. Les rumeurs concernant un éventuel Nintendo Direct gonflent encore et cette fois, on aurait même une date.

Depuis quelques temps, on entend parler d'un Nintendo Direct à venir pour le mois de février 2026. Des rumeurs qui passent d'une main d'insider à une autre, sans plus de détail jusqu'à maintenant. Attack the Backlog (ou ATB), réputé pour avoir parfois le nez fin, est revenu faire un peu de teasing sur ses réseaux sociaux suite à des discussions et des questions autour d'un éventuel Nintendo Direct. Il avait déjà diffusé un message cryptique en début du mois de janvier à ce sujet. Hier, il est revenu faire mijoter sa communauté en affirmant détenir une date précise d'une de ses sources, mais n'ayant pas le droit de la divulguer.

Il joue cependant avec les nerfs de tout le monde dans plusieurs de ses réponses, donnant de potentiels indices quant à la date qui serait fixée le jeudi 5 février 2026. Dans plusieurs de ses posts, ATB fait régulièrement au chiffre 5, en affirmant par exemple vouloir invoquer le 5e amendement pour ne plus répondre aux questions, ou en publiant une image de Mario Kart Double Dash où l'on peut apercevoir le chiffre 5 en gros dans le coin de l'écran. Pour beaucoup, ce n'est pas une coïncidence, d'autant plus que l'informateur s'en amuse dans les commentaires.





ATB qui tease sur X.com

Un Nintendo Direct pourrait donc nous donner rendez-vous le 5 février prochain si l'on en croit ces indices, mais il faut évidemment prendre tout ceci avec des pincettes. Concernant les annonces potentielles, c'est encore plus vague, mais il se pourrait que Nintendo ait préparé quelque chose pour certaines licences qui marqueront un anniversaire important cette année comme Mario (40 ans) ou encore Pokémon (30 ans). On attendra bien évidemment une officialisation pour en avoir le cœur net, mais il faudra être patient. En général, Nintendo aime bien prévenir seulement quelques jours avant la diffusion de ses Nintendo Direct.

source : ATB via X.com