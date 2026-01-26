Après de nombreuses rumeurs, le prochain Nintendo Direct a enfin annoncé sa date de diffusion et, comme c'est souvent le cas avec Big N, le rendez-vous est imminent. En revanche, ne vous attendez pas à avoir de nouvelles annonces, ni de grosses surprises, puisque l'on sait sur quoi portera la conférence : l'un des très gros jeux exclusifs à venir et surtout, l'un des plus attendus.

L'un des jeux les plus attendus de la Switch 2 sera la star du prochain Nintendo Direct

On en entendait parler depuis quelque temps, le prochain Nintendo Direct vient d'être officialisé et sera donc diffusé le 29 janvier 2026 à 15 heures, comme d'habitude. Alors que le dernier rendez-vous nous avait simplement partagé un court trailer du prochain film Super Mario Galaxy, ce nouveau Nintendo Direct sera quant à lui entièrement dédié à Tomodachi Life Une Vie de Rêve, le prochain volet de la célèbre licence très largement populaire sur Nintendo 3DS. Après des années d'absence, la franchise revient avec son concept toujours aussi amusant et addictif.

On sera une nouvelle fois amené à vivre aux côtés des Mii, ces petits personnages autrefois avatars incontournables sur les anciennes consoles Nintendo. Pour le reste, comme dans un Animal Crossing, le jeu vous propose de faire différentes activités en interagissant avec les habitants de l'île, mais aussi de remplir quelques petites missions, de faire des mini-jeux et même de créer vos propres Mii pour les voir aller et venir en ville. Tomodachi Life Une Vie de Rêve est attendu pour le printemps 2026 sur Switch et Switch 2, mais n'a pas encore de date de sortie définitive à l'heure où ces lignes sont écrites. Une annonce très attendue qui sera certainement faite lors de ce prochain Nintendo Direct, justement.

La bande-annonce du prochain Tomodachi Life, très attendu par les fans

Source : Nintendo Today