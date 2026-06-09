Le Nintendo Direct est confirmé et certaines de ses annonces auraient déjà été découvertes avant l'heure de la révélation. Le Direct promet d'être chargé en annonces.

Ce n'est plus une rumeur, un nouveau Nintendo Direct est attendu ce 9 juin 2026 à 16h00 tapante et il sera suivi d'un rendez-vous Treehouse, des sessions de jeux sur un ou plusieurs jeux particuliers en général. Ce direct de Nintendo va être chargé en annonces, on parle tout de même d'un rendez-vous d'une cinquantaine de minutes, ce qui n'est pas rien pour Big N. On s'attend à une tonne d'annonces et certaines auraient déjà leaked (encore).

Deux gros jeux annoncés au Nintendo Direct ?

Depuis le début des rumeurs concernant ce Nintendo Direct, plusieurs gros jeux reviennent sans cesse comme Diablo 4 ou encore Starfield qui font partie d'une liste de jeux à avoir été mentionnés par différents organismes de classification. Ce rendez-vous serait l'occasion parfaite d'enfin officialiser les versions Nintendo Switch 2 d'un grand nombre de jeux du genre. En ce sens, l'informateur NateTheHate, réputé pour avoir le nez fin surtout lorsqu'il s'agit de Nintendo, affirme que deux gros jeux de Konami pourraient être annoncés à ce Nintendo Direct. Selon ses informations, l'excellent Silent Hill 2 Remake et Metal Gear Solid Delta, le remake de MGS 3, pourraient être annoncés. Il déclare avoir entendu parler de ces deux jeux depuis quelques temps et que ce serait le moment idéal pour une annonce.

Le retour d'une licence phare semble se confirmer

D'autres informations sur le Nintendo Direct nous parviennent également d'un autre informateur plutôt doué, No Arms No Legs, puisqu'il a notamment révélé en avance des infos sur Spyro ou encore Rayman Legend Retold. D'après lui, une grosse licence de Nintendo devrait annoncer son retour ce soir : ce bon vieux Wario. L'anti-héros le plus mesquin de l'univers Mario pourrait bien avoir le droit à son propre jeu et ce dernier serait visiblement annoncé lors de ce Nintendo Direct. Il affirme que le personnage est très mis en avant en ce moment justement, que ce soit dans Mario Tennis Fever où Baby Wario a rejoint le roster, un remix de la piste Wario Land sur Mario Kart World ou encore une section dédiée au personnage cette semaine sur l'application Nintendo. Autant d'indices qui laissent à penser qu'une annonce sera faite ce soir, mais rien n'est moins sûr.

Pour en avoir le cœur net, on se donne rendez-vous ce 9 juin 2026 à partir de 16h00 sur Gameblog pour le suivi de ce Nintendo Direct qui promet d'être chargé en surprises et en annonces.