En marge du Tokyo Game Show, les grands éditeurs japonais ont pour habitude de tenir leurs propres conférences. PlayStation a ouvert le bal avec un premier double State of Play dont on se souviendra longtemps, mais pas pour les bonnes raisons. De leur côté, Konami, Capcom, Xbox et même Level-5 ont déjà confirmé leur showcase annuel. A ce jour, seul Big N et son sempiternel Nintendo Direct de septembre 2026 manquent à l’appel. Et comme chaque année, les rumeurs autour de la date de sa diffusion vont de bon train. Et si aucune source fiable ne s’accorde sur ce point, une chose commence à être certaine : la semaine du 7 septembre 2026.

Le Nintendo Direct devrait bien se tenir la semaine du 7 septembre

SwitchForce, qui avait déjà vu juste pour de précédentes prises de parole du constructeur, avançait il y a quelques jours la date du 10 septembre 2026. Une date qui semblait être corroborée par Ubisoft et le compte officiel de Just Dance dans la foulée, le jeu de danse ayant désormais pour habitude de se révéler lors des Nintendo Direct. C’est désormais au tour de AttackTheBacklog, une source qui avait elle aussi tapé juste par le passé pour d’autres conférences de Sony et Nintendo, de table sur le 9 septembre 2026.

L’information lui viendrait d’une seule source, sa plus fiable, quand d’autres de ses sources misent davantage sur le mardi 8 septembre. Traduction, personne n’arrive à se mettre d’accord sur une date, mais le Nintendo Direct devrait donc bien se tenir la semaine du 7 septembre 2026. Quant au format, il devrait bien s'agir d’un Nintendo Direct général qui ferait la part belle à Zelda Ocarina of Time Remake et aux 40 ans de la licence, ainsi qu’aux productions tierces.

©Nintendo

A quoi s'attendre pour la prochaine conférence Nintendo Switch 2 ?

NatetheHate affirmait quant à lui que la conférence serait le théâtre d’une annonce attendue depuis une décennie, probablement la date de sortie de Witchbrook, le croisement entre Stardew Valley et Hogwarts Legacy. Pour le reste, plusieurs portages et versions Nintendo Switch 2 devraient sortir les muscles pendant cette prise de parole comme l’intégrale de Kingdom Hearts en version native ou même FF7 Revelation qui semble bien décidé à nous inonder d’informations en cette rentrée.

Côté exclusivités, en plus de Zelda, on peut s’attendre à des nouvelles de The Duskbloods, le jeu multijoueur de FromSoftware ou encore Nintendo Switch Sports Resort, la prochaine exclusivité Switch 2 à paraître, après Fire Emblem Fortune’s Weave. Comme toujours, les pincettes restent de rigueur jusqu’à une communication officielle de Nintendo. Si le Nintendo Direct de septembre se tient bien la semaine prochaine, le jeu des rumeurs se terminera très bientôt. Et vous, qu’attendez-vous de ce prochain Nintendo Direct ?

© Chucklefish Games.

Source : SwitchForce