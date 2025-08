Les rumeurs disaient donc vrai : Big N a bien tenu une conférence au mois de juillet dernier, le constructeur restant ainsi fidèle à son calendrier annuel. Ce Nintendo Direct s'est offert comme une belle scène pour les éditeurs-tiers. Ces derniers ont ainsi dévoilé leurs prochaines nouveautés à paraître sur les deux consoles Switch. Cependant, d'autres annonces auraient pu être attendues. Les plans auraient-ils changé au dernier moment ?

Un Nintendo Direct en-dessous des attentes

Jeudi dernier s'est tenu le nouveau Nintendo Direct Partner Showcase. Venant conclure le mois de juillet, l'événement a rassemblé des annonces de toutes parts pour 25 minutes bien rythmées. De gros éditeurs avaient préparé le rendez-vous avec des world premieres à présenter, à l'instar du nouveau Monster Hunter Stories de Capcom ou de The Adventures of Elliott, une licence inédite dévoilée par Square Enix.

Pour autant, la conférence ne semble pas avoir séduit tout le monde. Vous-mêmes, vous n'avez pas répondu avec grand enthousiasme quand nous vous avons demandé sur notre compte X sur le Nintendo Direct vous avez plu. Avec 72,5 % de réponses, sur 255 votes, concentrées entre « moyen » et « mauvais », la déception est plus que palpable.

Des surprises manquantes à l'appel ?

Ce Nintendo Direct de juillet aurait pu être différent. D'abord, il a connu quelques variations selon les pays. Ou, plus exactement, l'édition japonaise de l'événement a eu droit à une annonce exclusive. Il s'agit de celle de Hono-gurashi no Niwa, un titre dans la veine de Stardew Valley qui ne devrait donc pas arriver tout de suite dans nos contrées.

Ensuite, plusieurs annonces au départ prévues pour le Nintendo Direct auraient finalement été décalées. Le journaliste Christopher Dring aurait eu vent de la part de Big N de trois jeux qui devaient se présenter pendant l'événement. Or, une fois devant son écran, aucun des trois n'a pointé le bout de son nez. Dans un post sur X, il conclut que les plans peuvent changer soudainement.

Quels jeux auraient pu se montrer au Nintendo Direct ?

Mais alors, quels auraient pu être ces jeux ? Il nous semble que Dragon Quest 1 & 2 HD-2D aurait bien pu s'y faire une place. La sortie du nouveau trailer à 17 heures le 31 juillet, donc seulement deux heures après l'événement, laisse quelque part entendre que l'éditeur a revu ses plans pour l'événement pour lequel il a déjà accumulé les annonces.

Peut-être qu'un Metroid Prime 4, développé par Retro Studios et non en interne par Nintendo, aurait pu s'y faire une place. Toutefois, les derniers échos concernant le jeu laissent plutôt entendre que c'est encore trop tôt pour lui. On aurait également pu espérer voir le prochain Professeur Layton, décidément bien discret pour une sortie prévue fin 2025.

Mais, le plus évident reste encore Hollow Knight Silksong, qui ne se montrera donc pas avant de pouvoir être testé à la Gamescom 2025. Et encore, se montrera-t-il au grand public ? Toujours est-il que le journaliste n'indique pas les jeux qui auraient pu participer à ce Nintendo Direct. Aucun indice dès lors sur ces mystérieuses productions à paraître sur Switch 1 et/ou 2.