On est plus qu'à six jours de la véritable présentation de la Nintendo Switch 2. D'ici là, des leaks peuvent encore tomber, mais il ne faut s'attendre à aucune officielle de la part de la société japonaise. Par contre, dès ce jeudi 27 mars 2025 à 15h00, Big N va s'exprimer une ultime fois sur les jeux Switch à venir pour le reste de l'année. Et pour éviter de faux espoirs à certains, la firme a été très claire en déclarant « aucune information relative à la Nintendo Switch 2 ne sera communiquée lors de cette présentation ».

Le dernier Nintendo Direct sur la Switch pourrait étonner

« Rendez-vous le 27 mars à 15:00 pour un #NintendoDirect d'environ 30 minutes centré sur les jeux Nintendo Switch à venir » a annoncé hier après-midi le constructeur japonais. Eh oui, il fallait bien que ça arrive un jour, surtout à l'approche de la remplaçante de la Switch, qui pourrait être disponible aux alentours de l'été 2025. D'après le journaliste Jeff Grubb, cet ultime Nintendo Direct nous réserverait une surprise de taille.

« Si j'ai appris l'existence de ce Nintendo Direct, c'est en raison d'un jeu partenaire. Il va y avoir un jeu qui va faire beaucoup parler de lui et ce n'est pas forcément un jeu Nintendo » a-t-il teasé sans plus de précision. Déjà, on peut définitivement éliminer Metroid Prime 4 Beyond. Ensuite, c'est un peu plus compliqué de savoir quel pourrait être le titre mystérieux capable de faire vivement réagir la Toile, même si des joueuses et joueurs pensent encore et toujours à Hollow Knight Silksong. Le running gag va t-il prendre fin ? Rien n'est moins sûr.

En termes de spéculations, on se dit que ce jeu partenaire pourrait être une production Xbox. Ca pourrait faire en effet parler s'il s'agit par exemple d'Halo The Master Chief Collection, bien que ce soit une rumeur qui existe déjà. Ou bien Nintendo pourrait-il faire revenir une vieille licence abandonnée depuis des années ? La surprise sera t-elle réellement énorme ? Réponse dès aujourd'hui.

