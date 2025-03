Dans une petite semaine, la Nintendo Switch 2 nous livrera enfin tous ses secrets. Longtemps, la console nouvelle génération de la firme japonaise a été l’objet des rumeurs les plus folles et de leaks insolites. Les on-dit vont de bon train concernant ses specs, certains jeux qui accompagneront son lancement et bien plus encore. Pour du concret, rendez-vous donc le mercredi 2 avril 2025 à 15h00. Cependant, une autre rumeur se faisait insistante : celle d’un ultime lever de rideau de sa grande sœur lors d’un Nintendo Direct lui étant consacré.

Un dernier Nintendo Direct pour la Switch

Le mois de février était murmuré, puis faute d’une conférence, les insiders aussi crédibles soient-ils sont revenus à la charge pour cette semaine. Cette fois c’était la bonne. Après d’inlassables rumeurs, place à l’officialisation. C’est acté, Big N tiendra bien un dernier Nintendo Direct entièrement consacré à la Nintendo Switch première du nom. Le rendez-vous au 27 mars 2025 à 15h00, heure française. Cet ultime événement fera donc la part belle aux jeux à venir sur la console hybride cette année. Avec plus de 30 minutes au compteur, ce nouveau Nintendo Direct devrait malgré tout être le théâtre de jolies annonces, mais à quoi s’attendre ?

C’est un peu le flou pour l’heure, même si un prétendant est en tête de liste de tous les joueurs : Hollow Knight Silksong. Malgré son long silence, le jeu indépendant particulièrement attendu a laissé traîner quelques indices quant à une annonce imminente ? Et si pour marquer le coup c’était pour ce dernier Nintendo Direct autour de la Switch ? Les jeux annoncés sur la console pour le reste de l’année étant peu nombreux, difficile de faire des pronostics pour cette nouvelle édition. Il faudra sans doute s’attendre à de nouveaux portages et des nouvelles de titres déjà révélés, notamment de la scène indépendante. Rendez-vous donc dans quelques jours pour en avoir le cœur net. Naturellement, il ne faudra pas s’attendre à de véritables annonces autour de la Nintendo Switch 2 en elle-même, comme l'a confirmé Big N, mais l’attente ne sera plus très longue.

Source : Nintendo