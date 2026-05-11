Avec ses 136 ans d’existence, Nintendo a une histoire tentaculaire. Mais surtout depuis l’ère Famicom, il y a maintenant 40 ans, que le constructeur japonais a façonné la marque telle qu’on la connaît aujourd’hui. Ses lettres de noblesse, la firme de Kyoto les doit avant tout à cette génération de créateurs qui a donné naissance à des monuments désormais indissociables de l’histoire du jeu vidéo, comme Mario, Zelda, Metroid et bien d’autres encore. L’un des chapitres les plus importants de son histoire, dont plusieurs pages se tournent à mesure que ses artisans historiques quittent peu à peu la scène du développement.

Une figure historique de Nintendo annonce son départ

Une autre page de l’histoire de Nintendo s’apprête à se tourner. Dans un bulletin publié en marge de son dernier bilan financier, le constructeur japonais a confirmé le départ à la retraite de Takashi Tezuka, vétéran absolu de la firme de Kyoto et figure historique ayant participé à façonner certaines des licences les plus importantes du jeu vidéo. Son départ officiel prendra effet le 26 juin 2026. Son nom parlera peut-être moins au grand public que celui de Shigeru Miyamoto, mais son empreinte sur Nintendo est pourtant immense. Arrivé dans l’entreprise au début des années 80, Tezuka a dirigé et supervisé quelques monuments de l’ère Famicom et Super Famicom.

Des tout petits jeux tels que The Legend of Zelda, Super Mario World, Yoshi’s Island ou encore A Link to the Past. Plus récemment, il a occupé le poste de producteur sur Super Mario Bros. Wonder, l’un des épisodes les plus rafraîchissants de la franchise. A 65 ans, le développeur historique a simplement atteint l’âge auquel les cadres historiques de Nintendo se dirigent vers la sortie. Une règle qui ne semble toutefois pas s’appliquer à tout le monde, puisque Shigeru Miyamoto, désormais âgé de 73 ans, reste encore actif au sein de l’entreprise dans un rôle exécutif.

Takashi Tezuka ©Nintendo

Une transition vers la nouvelle génération

Takashi Tezuka n’est que la dernière figure historique de Nintendo à quitter le navire, dans une liste qui s'allonge à vue d'œil. Depuis quelques années, Nintendo voit progressivement partir toute une génération de créateurs ayant bâti l’identité de la firme durant ces années fondatrices de la marque. Plus tôt cette année, Hideki Konno (Mario Kart, Yoshi’s Island) et Kensuke Tanabe (Metroid Prime, Super Mario Bros. 2 et 3) avaient eux aussi quitté le navire. La transition est inévitable, mais le départ de Tezuka figure parmi les plus importants à ce jour, tant il restera une légende de l’industrie, qui a donné vie à certains des jeux les plus influents de Nintendo.