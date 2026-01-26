La semaine dernière, nous apprenions en effet que Kensuke Tanabe, producteur historique de la franchise Metroid, qui a également travaillé sur Metroid Prime 4 Beyond, annonçait qu'il quittait Nintendo après quatre décennies au sein de l'entreprise. Et voilà qu'un autre pilier du géant japonais a également annoncé son départ, lui aussi après 40 ans de métier dans la compagnie. La liste des vétérans quittant le navire s'allonge donc encore un peu.

Un nouveau pilier de Nintendo s'en va aussi après 40 ans

Après l'annonce récente du départ du producteur historique de Metroid, c'est donc un autre vétéran de Nintendo qui annonce aussi son départ de l'influente entreprise japonaise. Et c'est encore le signe qu'une importante page se tourne pour l'histoire du groupe, puisqu'il est encore question d'un employé qui s'en va après 40 ans de service. Il est cette fois question de Hideki Konno, un designer historique du groupe, qui l'avait donc rejoint en 1986 sur son tout premier jeu, et clairement pas des moindres : Super Mario Bros. 2, qui plus est au poste de directeur adjoint.

Depuis, Hideki Konno a toutfois largement étoffé son CV au sein de Nintendo. Il a en effet longtemps été producteur de la plupart des titres Mario Kart (mais également directeur de Super Mario Kart), avant que Kosuke Yabuki ne prenne la relève à partir de Mario Kart 8. Il a également dirigé Luigi's Mansion sur GameCube. En tant que producteur général du développement mobile, Konno a par ailleurs travaillé sur Miitomo, Dr. Mario World, Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run, Fire Emblem Heroes et Mario Kart Tour.

Même du côté des consoles, Konno a joué un rôle important. Il a en effet notamment été producteur de la Nintendo 3DS à l'époque. Sa page Facebook a confirmé son départ de Nintendo en juillet dernier, sans annonce ni confirmation officielle de sa part ou de celle de l'entreprise via d'autres canaux. C'est donc seulement depuis ces derniers jours que l'information a commencé à vraiment circuler, notamment par le biais des forums Famiboards, un site communautaire dédié à tout ce qui touche à l'emblématique constructeur japonais.

