Ce sont décidément de nombreuses pages qui se tournent chez Nintendo depuis quelques mois. Alors que la firme de Kyoto entame tout juste sa nouvelle génération avec le lancement de la Nintendo Switch 2 en juin 2025, les joueurs attendent désormais avec impatience de découvrir les surprises que nous réserve le catalogue de cette nouvelle machine. Malheureusement, il s’avère que certaines franchises devront alors se passer de leurs figures les plus emblématiques. Car après Metroid, c’est maintenant au tour de WarioWare de perdre l’un de ses créateurs.

Le créateur de WarioWare quitte Nintendo

En effet, quelques mois seulement après l’annonce du départ de Kensuke Tanabe de chez Nintendo, c’est maintenant au tour de Goro Abe d’annoncer sa démission. « J’ai quitté Nintendo à la fin du mois de février » révèle le créateur dans un message publié hier à la surprise générale sur X. « À partir du mois d’avril, je travaillerai comme professeur à l’université d’électrotechnique et de télécommunications d’Osaka. Je ferai partie du nouveau département ‘Spécialisation en conception de jeux et société’ » explique-t-il.

Malgré son départ de chez Nintendo, dont il avait rejoint les rangs à la fin des années 90 en tant que programmeur sur Wario Land 4, Abe devrait donc tout de même rester dans le monde du jeu vidéo à sa manière. « Je prévois de mener des recherches liées aux jeux et de m’impliquer dans la création de jeux » précise en effet le créateur dans son message. « J’espère ainsi pouvoir échanger avec un éventail encore plus large de personnes qu’auparavant ».

C’est donc une nouvelle perte d’envergure pour Nintendo, qui fait officiellement ses adieux à l’une des figures de proue de la franchise WarioWare, dont Abe a dirigé ou co-dirigé chacun des opus depuis la sortie de l’épisode original sur Game Boy Advance en 2003. Pour rappel, le dernier volet en date, baptisé WarioWare: Move It!, est sorti en 2023 sur Nintendo Switch et a été dans l’ensemble plutôt bien reçu par la critique comme par les joueurs. Mais si nouvel opus il doit y avoir sur Nintendo Switch 2, ce sera donc le premier à voir le jour sans la participation d’Abe.

Source : Goro Abe