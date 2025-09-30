L'actualité autour des géants de l'industrie vidéoludique est assez brûlante cette semaine. Nous avons en effet appris hier qu'Electronic Arts a officialisé un rachat pour 55 milliards de dollars pour devenir une société privée appartenant au consortium Public Investment Fund en Arabie Saoudite et les firmes américaines Silver Lake et Affinity Partners. C'est maintenant au tour de Nintendo d'annoncer que de gros changements se profilent en interne, et plus précisément au niveau de sa branche américaine et de son implémentation en Asie du Sud-Est.

Bowser quitte le royaume Nintendo

Commençons donc d'abord par nous intéresser à la branche américaine de Big N. Après six ans de bons et loyaux services au poste de directeur de Nintendo of America, reprenant le flambeau de Reggie Fils-Aimé, Doug Bowser a ainsi récemment annoncé son départ de la société. Celui-ci aura lieu le 31 décembre 2025. On connaît également déjà son remplaçant : Devon Pritchard, employée du groupe depuis 19 ans, et qui occupait jusqu'à présent le poste de vice-présidente des revenus, du marketing et de l'expérience consommateur.

L'homonyme de l'ennemi juré de Mario quitte donc bientôt le navire Nintendo, pour voguer vers de nouveaux horizons. « Diriger Nintendo of America a été le plus grand honneur de ma vie, depuis que j'ai découvert l'entreprise via une borne d'arcade de Donkey Kong. Mais il est temps pour que la nouvelle génération de directeurs prenne le relais, et j'ai toute confiance en Devon pour guider le groupe vers de nouveaux sommets », a-t-il déclaré.

En réaction, Devon Pritchard a tenu les propos suivants : « Je suis honorée et excitée à l'idée d'occuper ce poste au sein de Nintendo. Doug était un mentor fantastique, et j'ai hâte de continuer à faire évoluer la fondation qu'il a aidé à construire ». De son côté, Shuntaro Furukawa, actuel président de l'ensemble du groupe Nintendo, a déclaré : « Doug a largement contribué à mettre des sourires sur les visages des gens, et il a toute ma gratitude. J'ai confiance dans le fait que, comme lui, Devon va poursuivre l'importante mission du groupe de donner le sourire à nos fans ».

© Nintendo

Un nouveau Switch vers l'Asie du Sud-Est

En parallèle du départ prochain de Doug Bowser au poste de président de Nintendo of America, le géant japonais a également annoncé la création d'une nouvelle branche dans la République de Singapour, avec à sa tête Takahiro Miura. Le but de cette nouvelle branche est d'accélérer l'expansion du groupe en Asie du Sud-Est, un marché sur lequel il a visiblement besoin de s'implanter davantage. Le géant japonais envisage également l'ouverture d'une seconde branche dans cette région du globe, cette fois en Thaïlande. Nintendo couve donc des ambitions certaines pour toujours plus étendre son influence à travers le monde.

Source : Site officiel de Nintendo