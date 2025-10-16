Si vous avez suivi l’actualité ces derniers jours, vous avez peut-être vu passer l’information selon laquelle Nintendo aurait été victime d’une cyberattaque. En effet, 11 octobre dernier, un groupe de hackers baptisé Crimson Collective revendiquait sur les réseaux sociaux être à l’origine de plusieurs piratages, avec des images laissant alors penser que la firme de Kyoto faisait partie des victimes. Face aux inquiétudes des joueurs, qui craignaient naturellement que leurs données personnelles n'aient été compromises, Nintendo a néanmoins tenu à faire le point.

Vos données sont en sécurité, assure Nintendo

« Nous n’avons confirmé aucune fuite d’informations personnelles, ni aucune fuite liée aux informations de développement ou aux activités de l’entreprise. », a ainsi assuré la compagnie dans les colonnes du média japonais The Sankei Shimbun. De fait, il est par conséquent inutile de vous inquiéter outre mesure pour vos données personnelles. Elles sont donc toujours bien en sécurité auprès de Nintendo. Même si, comme l’admet le constructeur, certains de ses serveurs externes ont tout de même été dégradés dans la manœuvre.

Cela étant, les dégâts causés étant aussi mineurs qu’insignifiants, Nintendo se montre formel sur l’absence de risques vis-à-vis des utilisateurs. Il y a donc eu plus de peur que de mal dans cette affaire, qui fut préalablement relayée par Hackmanac, une entreprise de sécurité spécialisée dans les cyberattaques. Cela montre d’ailleurs à quel point la question des données personnelles est aujourd’hui devenue sensible, un phénomène similaire ayant récemment eu lieu avec Discord, qui fut en revanche bien plus touché que Nintendo.

Mais il faut dire aussi que cela survient dans un contexte très particulier. L’une des franchises phares de l’éditeur, à savoir Pokemon, a elle aussi été victime d’énormes fuites. En effet, plus tôt cette semaine, de nombreuses informations sur Légendes Pokemon ZA et Pokemon Pocket se sont par exemple retrouvées sur la toile. Idem pour les projets de Game Freak pour la dixième génération de la série. On peut donc aisément comprendre les inquiétudes des joueurs sur la question. Car après tout, comme on le dit toujours : il vaut mieux prévenir que guérir.

Source : The Sankei Shimbun (via Automaton)