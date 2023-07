Si vous avez un peu de bouteille avec les jeux vidéo, vous savez surement que l'un des éléments les plus importants de la tradition Nintendo remonte à l'époque de la Nintendo Entertainment System (NES). En effet c'est durant cette période que les enfants (et adultes) ont pris l'habitude de souffler dans la fente des cartouches pour les faire fonctionner. Officieusement cela devait permettre de faire partir la poussière potentielle qui obstruait la lecture de la cartouche. Sauf que...

Une habitude dangereuse pour la Nintendo Switch

Des décennies après cette période bénite des Dieux pleine d'insouciance, Nintendo met toujours en garde contre le fait souffler de l'air chaud sur ses produits. En fait dans un tweet récent du constructeur nippon, la société a prévenu les propriétaires de Nintendo Switch qu'ils devraient s'abstenir de souffler dans la fente de la cartouche pour la nettoyer. Car comme on peut l'imaginer il existe de bien meilleurs moyens pour y arriver.

Si de la poussière pénètre dans la fente de la carte de jeu, utilisez un aspirateur pour la nettoyer. Ne soufflez pas dedans. La salive peut adhérer aux contacteurs et provoquer de la rouille ou de la corrosion.

Eh oui, Nintendo préconise donc l'usage de l'aspirateur ou plus simplement si vous avez un aérosol dépoussiérant, cela devrait être encore plus efficace. Il vaut donc mieux cesser de souffler dans vos cartouches au risque de définitivement abimer vos jeux.

L'histoire des cartouches

Nintendo et les cartouches c'est une grande histoire d'amour. En fait l'entreprise utilise des cartouches comme format de jeu depuis de nombreuses années, et cela remonte à l'époque de la Nintendo Entertainment System (NES) dans les années 1980. Il y a plusieurs raisons à cela, notamment au niveau de la fiabilité puisque les cartouches sont généralement plus fiables que les disques optiques, étant moins sensibles aux rayures et aux dommages physiques. Dans le même ordre d'idée, les cartouches sont plus faciles à transporter et à manipuler que les disques, car elles sont plus compactes et moins susceptibles d'être endommagées pendant le transport. C'est un fait. Enfin ces supports offrent une meilleure protection contre la copie illégale des jeux et le piratage. Le nippon a toutefois déroger à la règle plusieurs fois avec sa GameCube et sa Wii qui utilisaient des mini-DVD pour l'une et des disques optiques pour l'autre.

Maintenant il est temps d'avouer, avez-vous déjà soufflé dans vos jeux pour les faire fonctionner ?