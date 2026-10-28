Revivez la conférence Nintendo Switch 2 Indie World de ce 28 octobre 2026 avec notre grand récap qui rassemble tous les trailers présentés pour la console hybride.

Nintendo a créé la surprise pas plus tard qu’hier en annonçant une nouvelle conférence pour aujourd’hui. Pas de Direct, mais le traditionnel rendez-vous Indie World consacré aux jeux indépendants. C’est l’occasion de découvrir de nouvelles pépites à venir fin 2026 et courant 2027 sur la console hybride. Voici notre grand récap.

Une nouvelle conférence Nintendo avec de belles surprises indé

La Nintendo Switch 2 va faire le plein de jeux indé en 2027 et même dès cette fin d'année 2026. La conférence Indie World a déroulé plus d'une vingtaine de trailers pendant ses 20 minutes de longueur, en commençant par dévoiler la date de sortie tant attendue de Witchbrook, le jeu au croisement de Stardew Valley et Hogwarts Legacy, en développement depuis 10 ans.

On notera aussi l'arrivée de plusieurs portages sur Nintendo Switch 2 entre 2026 et 2027. Les joueuses et joueurs vont enfin avoir l'occasion de jouer à Sword of the Sea, le dernier titre des créateurs d'Abzu, et Slime Rancher 2 qui s'offre du contenu supplémentaire pour l'occasion.

Cet Indie World a aussi été l'occasion d'avoir un nouvel aperçu de Threads of Time, l'héritier spirituel de Chrono Trigger. On a aussi eu droit à un nouveau trailer de Petal Runner, le jeu de livraison à l'esthétique tout droit inspirée de l'ère Game Boy. En revanche, on a découvert aujourd'hui Winds of Viridia, un genre de Zelda-like qui pourrait faire forte impression sur Nintendo Switch 2.

Toutes les annonces de la conférence Nintendo d'octobre 2026

Witchbrook donne enfin sa date de sortie définitive

Winds of Viridia, un Zelda-like à surveiller sur Nintendo Switch 2

City of None, le nouveau jeu du co-créateur de Celeste

Sword of the Sea sort demain sur Nintendo Switch 2

Tenjutsu, un jeu hyper dynamique à venir en 2027 sur Nintendo Switch 2

Threads of Time, un jeu qui va vous faire voyager dans le temps

Dumpster Gang, un titre multi avec des ratons laveurs

Super Battle Golf, un jeu multi sur le green

R.E.P.O, un jeu angoissant à venir 2027

Haunted Paws, menez l’enquête dans la peau de deux chiots

Kitsune The Journey of Adashina, un voyage au cœur du Japon

Slime Rancher 2 s’annonce sur Nintendo Switch 2

Spirit Crossing arrive sur Nintendo Switch 2 avec du contenu inédit

My Arms Are Longer Now, le jeu complètement barré de l’Indie World

Petal Runner, encore un jeu pour les nostalgiques de la Game Boy

Raccoin: Chaos Max Edition, un deckbuilder roguelike étonnant

Finding Polka, Floor Pan, Lost and Found Co., encore plein de jeux indé à surveiller

Le replay complet de la conférence Nintendo Indie World d'octobre 2026