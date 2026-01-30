Après plusieurs mois d'attente, Dispatch est officiellement disponible depuis le jeudi 29 janvier sur les consoles de Nintendo. Une excellente nouvelle qui permet désormais aux joueurs de Switch et Switch 2 de découvrir l'un des meilleurs jeux narratifs de l'année. Oui, mais à un détail près. On apprenait également hier que ces nouvelles versions du jeu sont sorties censurées, ce qui n'a pas vraiment plu aux joueurs. L'éditeur japonais s'est depuis exprimé, et on a aujourd'hui une réponse officielle de Nintendo concernant la censure de Dispatch.

Dispatch obligatoirement censuré sur Nintendo Switch

Contrairement aux autres versions PC et consoles de salon depuis octobre, les déclinaisons Switch et Switch 2 du jeu sont donc obligatoirement censurées. Elles n'intègrent pas l'option, facultative dans les paramètres, pour désactiver les passages plus crus : les références au sexe, les séquences plus vulgaires et les scènes de violence. Le studio AdHoc expliquait en effet avoir « travaillé avec Nintendo pour s'assurer que le contenu est conforme aux critères de sortie sur la console ». Rien d'étonnant, c'est souvent le cas avec Nintendo.

Le média spécialisé GoNintendo a contacté l'éditeur afin d'obtenir une réponse officielle, et l'a eue. Nintendo a donc officiellement répondu à la censure de Dispatch, expliquant que « tous les jeux sur la plateforme doivent être notés par un organisme indépendant et répondre aux critères concernant leur contenu ». L'éditeur poursuit cependant en expliquant « travailler et informer ses partenaires, mais ne jamais faire de changements lui-même ». La réponse de l'éditeur japonais n'a donc pas grand chose d'étonnant. On pouvait naturellement s'attendre à voir un jeu aussi explicite que Dispatch modifié d'une façon ou d'une autre sur Nintendo Switch et Switch 2. On ne peut cependant que vous encourager à découvrir cet excellent titre si vous n'avez pas encore mis la main dessus. En préférant peut-être ses moutures PC et consoles de salon pour avoir l'expérience authentique, du coup.