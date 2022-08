Vous avez toujours joué à Super Punch-Out en solo sur Super Nintendo ? Pas de bol car finalement, le jeu possède un multijoueur à deux bien dissimulé. Et ça fonctionne même sur Switch !

Super Punch-Out jouable à deux sur les consoles Nintendo

Sa trouvaille fait le tour de la Toile et pour cause, elle vaut clairement le détour. Le compte Twitter Unlisted Cheats, qui déniche des codes cachés pour des vieux jeux, a fait une révélation : Super Punch-Out, contrairement à ce qui a toujours été dit, a un mode deux joueurs. C'est d'autant plus incroyable qu'il n'était mentionné nulle part, et que ce secret est percé 28 ans après la sortie du titre sur Super Nintendo.

Le meilleur dans tout cela, c'est que cet exploit peut être reproduit par absolument tout le monde, sans connaissance particulière, sur SNES mais également sur Nintendo Switch via son online qui offre une sélection d'anciens softs.

Pour y arriver, il y a évidemment des étapes à respecter. Quant vous êtes sur l'écran-titre, il faut maintenir Y + R sur la manette 2 puis presser A ou Start, ce qui vous permettra d'entrer dans le mode « free match » et choisir parmi 16 personnages y compris ceux que vous affrontez en solo. Et ensuite, le second joueur peut saisir sa manette, maintenir B + Y et appuyer successivement sur A ou Start.

Et voilà ! Vous pouvez vous affronter à deux en local dans un grand classique de Nintendo. C'est beau non ?