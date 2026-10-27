2026 aura décidément été particulièrement riche du côté de chez Nintendo, qui ne ralentit pas la cadence et annonce la diffusion d’une nouvelle conférence dès cette semaine.

Tandis que la fin d’année approche doucement, l’actualité devrait tranquillement commencer à ralentir dans les semaines à venir, et en particulier à partir du 19 novembre où toute l’industrie n’aura d’yeux que pour un seul jeu : GTA 6. Mais nous le savons, Nintendo n’a que faire du futur hit de Rockstar Games. La sortie du remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time le 5 novembre prochain est là pour en témoigner, au même titre que l’arrivée d’une nouvelle conférence de la part de l’éditeur cette semaine.

Nintendo annonce un nouvel Indie World pour le 28 octobre 2026

Car oui, la nouvelle vient tout juste de tomber sur les réseaux : un peu moins de deux mois après ses deux derniers Nintendo Direct, diffusés respectivement les 8 et 9 septembre dernier, l’éditeur nippon est déjà prêt à reprendre la parole pour une nouvelle salve d’annonces ce mercredi 28 octobre 2026 à 16h (heure française), sur YouTube et l'application Nintendo Today. Il s’agira alors plus précisément d’un nouvel Indie World, qui nous proposera « environ 15 minutes de nouvelles annonces et d’actualités concernant les jeux indés à venir sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch ».

À quoi s’attendre pour la conférence ?

Comme d’habitude, Nintendo ne nous en dira toutefois pas plus avant demain, gardant le mystère le plus complet sur le programme de la conférence. Mais une chose est sûre : les fans ont déjà quelques attentes pour ce deuxième Indie World de l’année. On pense notamment à :

L’annonce d'un portage de Clair Obscur Expedition 33

Une présentation de Sea of Sorrow, DLC d’Hollow Knight Silksong

La date de sortie de Witchbrook, attendue depuis déjà dix ans

Des nouvelles d’Haunted Chocolatier, le nouveau jeu du créateur de Stardew Valley

Un nouvel aperçu du DLC de Katana ZERO

Mais tout cela, ou au moins une partie, se produira-t-il réellement ? Réponse demain. En sachant que, si Nintendo s’en tient à un programme similaire à l’Indie World diffusé en mars dernier, on peut d’ores et déjà s’attendre à près d’une trentaine d’annonces lors de la conférence.

Source : Nintendo