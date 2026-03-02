Vous reprendrez bien un peu de Nintendo ? Parce que pour bien débuter ce mois de mars, la firme de Kyoto vient tout juste d’annoncer une nouvelle conférence. Oui, encore !

Mais où va s’arrêter Nintendo dans sa communication ? C’est définitivement la question que l’on se pose en ce début d’année 2026. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme de Kyoto a décidé de faire preuve d’une grande générosité envers les joueurs, en multipliant les annonces et les conférences semaine après semaine. Pour preuve, alors que l’on sort tout juste d’un Treehouse Live et d’un Pokemon Presents, tous deux diffusés au cours de la semaine dernière, voilà que Nintendo annonce une énième conférence pour cette semaine.

Un nouvel Indie World annoncé par Nintendo

Oui, pas le temps de souffler pour les afficionados de la marque rouge, qui ont rendez-vous dès demain, mardi 3 mars 2026, à 15h (heure française) pour une nouvelle prise de parole cette fois-ci estampillée « Indie World ». Après plusieurs Nintendo Direct, un Partner Showcase, et un show dédié à des titres comme Super Mario Bros Wonder et Pokemon Pokopia, l’heure est donc venue pour l’éditeur de faire la part belle aux productions indépendantes dans une conférence d’une quinzaine de minutes qui promet d'être riche en annonces.

« Les développeurs indé du monde entier partagent leurs perspectives inédites, leurs styles uniques et leurs aventures inoubliables sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 » révèle notamment la compagnie sur son site officiel, en assurant qu’il y en aura alors pour tous les goûts dans cet Indie World. Pour ce qui est du programme exact, en revanche, il faudra attendre demain pour le découvrir, Nintendo n’ayant pas daigné nous donner le moindre indice sur la liste des jeux que l’on peut s’attendre à y retrouver.

Cet Indie World sera-t-il l’occasion pour Team Cherry de nous en dire plus sur le DLC à venir pour Hollow Knight Silksong ? Pour ConcernedApe d’annoncer la version Nintendo Switch 2 de Stardew Valley dans nos contrées européennes ? Pour d’autres studios indépendants de dévoiler l’une des potentielles futures pépites de l’année ? Réponse dans moins de 24h. Mais en tout cas, une chose est sûre : en signant sa sixième conférence en l’espace de deux mois seulement, Nintendo montre plus que jamais qu’ils ne sont pas là pour rigoler en cette année 2026.

Source : Nintendo