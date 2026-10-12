L’industrie semble se diriger inévitablement vers le tout dématérialisé, une avancée que PlayStation a généreusement accélérée en annonçant la fin des productions de disques pour PS5, et par extension PS6, à l’horizon 2028. Alors que le constructeur japonais continue d’essuyer une polémique, qui ne semble pas faiblir, Bill van Zyll, vice-président et directeur général de Nintendo en Amérique latine, a confirmé que les papas de Mario et Zelda n’ont aucune intention de suivre les pas de son concurrent. Nintendo prend position et confirme n’avoir aucun projet d’abandonner les jeux physiques.

Nintendo n'abandonnera pas le physique contrairement à PlayStation

Le dématérialisé a beau gagner du terrain depuis plus de deux décennies, tout le monde n’a pas forcément envie de ranger définitivement ses boîtes au placard. Interrogé par le Youtuber Coelho sur la place qu’occupent les jeux physiques dans la stratégie de Nintendo, Bill van Zyll a ainsi tenu à rassurer les collectionneurs, notamment à l’heure où la Nintendo Switch 2 doit faire cohabiter versions numériques et cartouches. « Historiquement, nous n’avons pas de préférence pour un format spécifique. Nous prenons les préférences des consommateurs très au sérieux », explique le dirigeant de la branche latine de Nintendo dans un premier temps. « Nous n’avons donc aucun projet d’abandonner les jeux physiques. Nous savons à quel point les fans les apprécient également », ajoute-t-il.

Une déclaration qui résonne particulièrement avec la situation de PlayStation. Depuis le 1er juillet 2026, date à laquelle Sony a annoncé la fin des productions de disques pour 2028, le concurrent de Nintendo essuie une polémique de grande envergure. Chacun de ses posts sur les réseaux sociaux et chacune de ses prises de paroles se soldent par une inondation du slogan « No disc, no buy « (pas de disque, pas d’achat). Cela étant, Nintendo ne promet pas pour autant de privilégier systématiquement les éditions physiques, mais affirme surtout son intention de laisser le choix aux joueurs. Une stratégie qu’applique évidemment le constructeur avec la Nintendo Switch 2, bien que les cartes clés de jeu qu’elle a introduites font grincer quelques dents.

Bill van Zyll

Pourquoi les Game Key Cards (cartes clés de jeu) font elles aussi polémique ?

Ces dernières sont en effet vendues en boîte et sous la forme d’une cartouche physique, mais elles contiennent parfois qu’une partie du jeu, voire pas le jeu du tout. C’est avant tout une clé d’accès qui télécharge le jeu complet lorsqu’on l’insère dans la Nintendo Switch 2 et qui nécessite donc une connexion Internet. Une façon de gérer les jeux les plus lourds, mais qui continue aujourd’hui encore de faire débat, notamment en ce qui concerne la conservation à long terme.

Car tout l’intérêt de posséder un jeu physique, au-delà de la collection, est de pouvoir le préserver des affres du temps et des boutiques qui ferment à tour de bras. Si un jour Nintendo ferme les serveurs de la Nintendo Switch 2, ce qui est fatalement inévitable, comme l’eShop de la 3DS et de la Wii U en 2023, une clé carte jeu risque surtout de devenir un morceau de plastique inutilisable si le jeu n’a pas été téléchargé avant.

Source : Coelho