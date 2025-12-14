Pour de nombreux joueurs, la Nintendo 64 compte parmi les franchises les plus légendaires de tous les temps. Des noms qui ont marqué l'histoire tels que Banjo-Kazooie, Paper Mario, Perfect Dark ou encore Super Smash Bros. ont en effet fait leurs débuts sur l'emblématique console de Big N, pour marquait pour le constructeur japonais ses premiers pas dans le monde révolutionnaire de la 3D. Une de ces franchises née en 1997 s'apprêterait d'ailleurs enfin à faire son grand retour, et ce prochainement.

Une licence préhistorique de la Nintendo 64 bientôt de retour

Révélé pour la première fois aux Game Awards 2024, un grand classique né sur Nintendo 64 avait suscité une certaine excitation auprès des fans les plus nostalgiques. Il était en effet question du retour d'une licence emblématique de la console, qui n'avait plus donné de signes de vie depuis des années, du moins jusqu'à la cérémonie de fin d'année dernière. La franchise vieille de près de 30 ans avait ainsi eu droit à une cure de jouvence par l'entremise de Saber Interactive, à qui l'on doit le très bon Space Marine 2.

Ce grand classique de la Nintendo 64 né en 1997, c'est bien évidemment Turok, le FPS nerveux aux armes uniques dans un univers où les dinosaures règnent en maître. L'année dernière, Saber Interactive annonçait ainsi son grand retour sous le nom Turok Origins, sans toutefois en préciser la date de sortie. Cela a récemment changé, si l'on en croit le compte LinkedIn d'un employé de Saber Interactive.

L'employé en question est un sound designer travaillant chez Saber Interactive depuis l'Espagne, et qui a notamment occupé ce poste sur Turok Origins. D'après son profil LinkedIn, cette licence emblématique de la Nintendo 64 devrait ainsi se rappeler à notre bon souvenir prochainement : courant 2026. À la différence des jeux originaux, ce titre développé par Saber Interactive devrait toutefois uniquement cibler PC, PS5 et Xbox Series, et non la Nintendo Switch 2, sur laquelle il aurait toutefois amplement sa place.

