Actuellement au travail sur Wo Long : Fallen Dynasty et l’exclusivité PS5 Rise of the Ronin, Team Ninja a fait du teasing concernant ses deux grosses licences principales, celles qui lui ont permis de se faire un nom. On parle bien entendu de Ninja Gaiden et Dead or Alive.

Ninja Gaiden a marqué toute une génération de fans de beat’em all aux débuts des années 2000 avec plusieurs jeux à la difficulté corsée. Tandis que Dead or Alive s’est rapidement imposée comme une série de jeux de combat particulièrement solides.

Ninja Gaiden et Dead or Alive bientôt de retour?

Deux licences majeures de Team Ninja donc, qui pourraient bien faire leur grand retour dans les années à venir si l’on en croit les déclarations du studio.

Lors d’une conférence tenue en Corée du Sud à l’occasion du G-Star 2022 (événement local), Team Ninja a en effet affirmé qu'un reboot de ses licences phares était sur la table des idées et devrait représenter l’avenir de la société. Cependant, le studio tempère en déclarant que la priorité reste donnée à Wo Long : Fallen Dynasty et Rise of the Ronin. Le premier est d’ores est déjà daté au 3 mars 2023, tandis que le second ne devrait pas arriver sur PS5 avant 2024.

Si Team Ninja a toujours eu un nom dans le milieu, il est certain que son exposition a littéralement explosé aux yeux de tous suite à Nioh. En surfant sur la vague des soulslike, tendance lancée par FromSoftware, le studio a exploité son amour de l'exigence pour nous sortir deux Nioh très solides. Team Ninja a ainsi su se démarquer et faire parler de lui.

Un reboot de Ninja Gaiden et Dead or Alive ne serait d'ailleurs pas une mauvaise chose tant le studio a gagné en maturité au fil du temps. De plus, les derniers épisodes de chaque série n'ont pas autant marqué les esprits que ça. Un retour en force ne serait donc pas de trop, d'autant que les licences en ont encore sous le coude.

Mais pour l’heure, c’est surtout le soulslike Wo Long : Dynasty qui est dans le collimateur avec une sortie calée au début de l'année prochaine.