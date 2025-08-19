Ninja Gaiden 4 était lui aussi présent lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom 2025 avec une bande-annonce explosive à souhait et du gameplay. Le beat’em all survitaminé de Team Ninja et Platinum Games nous avait vendu pas mal de rêve lors de notre première prise en main et il semble être prêt à faire monter la température d’un cran à sa sortie finale.

Ninja Gaiden 4 tranche dans le vif à la Gamescom 2025

Après des années d’absence, la licence ninja Gaiden revient en grande forme. Ninja Gaiden 2 Black, remake du second épisode culte, avait frappé un grand coup en sortant dès son annonce à la surprise générale. Alors quand un volet inédit a été annoncé, co-développé avec PlatinumGames, inutile de dire que les fans ont explosé de joie. Alors que Ninja Gaiden 4 est attendu le 21 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC, il est passé à la Gamescom 2025 pour nous en mettre plein les mirettes une dernière fois.

Pour rappel, le jeu se déroule bien après les évènements des précédents jeux. Une attaque massive a été déjouée au-dessus de Tokyo, laissant la carcasse gigantesque du Dragon Noir pourri au-dessus de la ville. Du cadavre tombe, une pluie maudite inconsciente qui pourrit les toits et les rues, laissant le champ libre aux démons. On y incarnera Yakumo, un jeune ninja du clan du Corbeau dont le destin va se retrouver lié à celui du légendaire Ryu Hayabusa.‎

Yakumo est envoyé pour mener à bien une prophétie de son clan et éliminer une prêtresse responsable du chaos. Cette dernière est cependant prisonnière et sous la protection de l’armée locale, mais aussi et surtout de Ryu. Ninja Gaiden 4 promet donc un face-à-face (ou peut-être une coopération ?) au sommet ! en tout cas, l’ADN est bien là, ça sent le carton.