Ninja Gaiden 4 promet déjà du très très lourd et les développeurs en rajoutent une couche. Ils nous vendent déjà du rêve et nous parle du contenu à la sortie, mais aussi de ce à quoi il faut s'attendre après le lancement.

Ninja Gaiden 4 devrait marquer le retour en grande pompe de la franchise après la résurrection surprise du deuxième épisode il y a peu. Pour ce nouvel opus Team Ninja s’est associé avec le studio PlatinumGames. Spécialiste des beat’em all, on lui doit notamment l’excellente série Bayonetta, mais aussi le chef-d'œuvre Nier automata ou encore le très bon Metal Gear Rising Revengeance. Autant vous dire qu’en termes de gameplay, on se régale comme on a pu le constater lors de notre première prise en main. Mais en prime, le jeu promet d’être extrêmement généreux.

Ninja Gaiden promet du très lourd

C’est Masazaku Hirayama, directeur de Team Ninja qui nous dévoile un peu ce que l’on va pouvoir retrouver dans le jeu le 21 octobre prochain. Dans une interview accordée à Next Play, l’homme confirme que le jeu sera plus ou moins aussi long que Ninja Gaiden 2 Black avec près de 15 ou 20 heures de campagne solo. Comme il le précise, si le jeu est linéaire, il proposera aussi des activités annexes, comme les Portails du Purgatoire. Nous en parlions dans notre preview, ce lieu est un condensé de challenge. Il faudra en effet y relever de nombreux défis plutôt corsés pour y récupérer des récompenses.

Une fois le jeu terminé une première fois, on débloque la difficulté Maître Ninja et cette dernière sera un vrai défi à relever puisqu’en plus d’augmenter la difficulté, elle change plusieurs choses dans le jeu. « Le placement des ennemis et les vagues d'ennemis seront différents, mais pas seulement ! Le comportement de l'IA ennemie sera différent. Ils seront plus agressifs et auront des modes d'attaque différents. » explique Hirayama, de quoi vendre du rêve aux joueurs les plus acharnés

Il faut s'attendre à des surprises après la sortie

En sus, du nouveau contenu sera prévu si l’on en croit les mots des développeurs. Lorsqu’on leur demande si de nouvelles armes sont prévues à l’avenir, ils répondent qu’il en existe 4 pour Yakumo et que d’autres seront prévues notamment pour Ryu en DLC. Un DLC comprit dans l’édition deluxe. Ils finissent par rebondir en disant que d’autres choses arriveront ultérieurement, mais qu’ils ne peuvent plus en dire plus pour le moment. Le secret reste bien gardé et il faudra donc patienter encore un peu.

En l’état, comme on avait pu s’en douter lors de notre preview, Ninja Gaiden 4 s’annonce très généreux en termes de contenu, et ce dès son lancement. La durée de vie annoncée pour une première partie est plus que correcte pour le genre, sans compter les défis supplémentaires, les missions annexes et les modes de jeu à débloquer. Il se pourrait bien que l’on tienne là l’un des meilleurs jeux de la franchise Verdict en octobre.

source : Next Play