C'était une des grandes surprises du Xbox Direct qui a ouvert l'année 2025 : le retour en force de Ryu Hayabusa sur nos consoles et PC. Sa furtivité légendaire lui aura permis de trancher dans le vif lors de la conférence avec des annonces de taille : d'abord le shadowdrop de la sortie de Ninja Gaiden 2 Black, puis la révélation d'une suite hyper attendue. Eh oui ! Ninja Gaiden 4 est bien une réalité et son lancement approche. Le studio derrière ce nouveau projet se rappelle donc à notre bon souvenir cette semaine en donnant des nouvelles de ce futur opus.

Ninja Gaiden 4 va frapper fort en 2025

La licence était restée dans l'ombre ces dernières années, si bien qu'on n'attendait pas un retour aussi fracassant. Pourtant, c'est bien réel. Après l'annonce de Ragebound fin 2024, la saga principale revient sur le devant de la scène. D'une part, le remaster du deuxième opus a reçu un accueil très chaleureux en début d'année, tandis que Ninja Gaiden 4 se prépare pour une sortie en fin d'année.

Quatre mois après avoir levé le voile sur ce nouvel épisode, Team Ninja nous vend du rêve ! Le studio a recompilé une partie du premier trailer pour nous donner un meilleur aperçu du gameplay. Il prévient dans la foulée que le jeu « ravivera en vous le sentiment brûlant d'un hack & slash exigeant ». Bien qu'il propose une difficulté ajustable afin d'ouvrir la voie aux néophytes, les guerriers aguerris devront s'attendre à des combats intenses. « De la forme Bloodraven aux techniques ultimes », ce nouvel opus va frapper fort !

Les fans de la licence devrait ainsi retrouver les sensations d'antan et apprécier leur modernisation dans Ninja Gaiden 4. Team Ninja, en collaboration avec PlatinumGames, fait tout pour que ce comeback soit aussi captivant que mémorable. Les deux équipes misent sur un duo de protagonistes pour renouveler l'expérience. Ainsi, le légendaire Ryu Hayabusa verra son destin lié à celui du jeune et prometteur Yakumo. Comme le montre la vidéo, ce dernier ne manque pas non plus de tranchant !

Nous n'avons pas encore de date exacte pour Ninja Gaiden 4. Néanmoins, cet extrait de gameplay tend à rassurer les plus impatients. Les équipes sont suffisamment confiantes pour rappeler concrètement la sortie du jeu à l'automne 2025, nous ne devrions donc pas faire face à un report. Vous pouvez alors vous tenir prêt et ajouter sans attendre le titre à votre liste de souhait sur PS5, Xbox Series X|S ou PC (Steam).