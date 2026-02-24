Alors que NieR Automata devrait prochainement avoir droit à une suite, du moins si on en croit un récent teasing de Square Enix pour marquer ses 10 millions de vente atteintes neuf ans après sa sortie, son créateur Yoko Taro va de son côté tracer sa route dans un autre monde. Le génial créateur de l'univers interconnecté avec celui de Drakengard, sa précédente création, a en effet récemment annoncé qu'il va plancher sur la rédaction d'une nouvelle série dans une licence culte qui l'a justement grandement influencé dans son propre travail.

Le créateur de NieR au travail sur une nouvelle œuvre d'Evan-génie ?

Malgré son aspect quelque peu fantasque lorsqu'il apparaît en public, Yoko Taro est sans conteste l'un des scénaristes les plus talentueux de cette génération. C'est en effet à lui qu'on doit les univers incroyablement complexes et touchants de Drakengard et NieR, qui doivent en grande partie leur popularité au génial imaginaire de Yoko Taro. Si on ne sait pas s'il sera impliqué dans la « suite » à venir d'Automata, on a toutefois une idée de sa prochaine création, qui pourrait clairement valoir le détour tant pour ses fans que ceux de l'œuvre dont il est question.

L'année dernière, rappelons que l'homme indiquait que son travail sur Drakengard et NieR est en grande partie à crédit à l'influence de Neon Genesis Evangelion, une œuyvre qui célèbre cette année ses 30 ans et considérée pour beaucoup comme l'un des meilleurs animes de tous les temps. Cela n'est clairement pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque le site officiel d'Evangelion a justement indiqué, dans le cadre des célébrations de son 30ème anniversaire, que Yoko Taro travaille sur le scénario d'une nouvelle série dans cet univers.

Les fans d'Evangelion peuvent toutefois arguer qu'il sera difficile de raconter une nouvelle histoire après la fin de celle de Shinji Ikari, son personnage principal, dans Thrice Upon a Time. On peut toutefois faire confiance au créateur de NieR pour nous surprendre avec un scénario intrigant dont il a le secret. Il pourrait même s'agir du candidat idéal pour lancer Evangelion dans une nouvelle direction. Ceci étant dit, il faudra probablement s'armer de patience pour voir ce que Yoko Taro prépare pour cette licence qui a inspiré tant de fans, dont lui-même.

Source : Site officiel d'Evangelion