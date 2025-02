On peut dire que les joueuses et joueurs français sont gâtés ces derniers temps ! De beaux événements autour de grands jeux n'ont pas cessé de s'annoncer. Cette fois, c'est au tour d'une licence dont la réputation n'est plus à faire de venir ravir ses fans au sein de l'hexagone, à savoir NieR. Alors que la rumeur concernant un nouvel opus continue d'enfler, voilà un rendez-vous qui devrait faire patienter les amateurs de la série. Mais, préparez-vous, car tout le monde n'aura pas sa place.

NieR va vous enchanter sur scène

Square Enix ne manque pas de licences de poids dans son catalogue. Mais, il faut bien avouer que NieR y tient une place particulière. D'opus en opus, la saga s'est imposé dans le cœur des fans. Cependant, un aspect s'est démarqué dès le premier opus en 2010 : l'aspect artistique. Alors que la technique n'était pas au mieux de sa forme, l'univers imaginé, sa reproduction et surtout sa bande son ont totalement conquis le public. Vous serez donc certainement heureux d'apprendre qu'une tournée de concert autour de la licence débutera en 2025.

Le NieR Piano Solo Concert débutera le 19 avril prochain, à Paris, pour faire le tour de l'Europe jusqu'au 3 juillet prochain. En tout, neuf dates sont prévues, dont deux en France :

19 avril, Paris, Salle Gaveau (France)

25 avril, Düsseldorf (Allemagne)

26 avril, Prague (République Tchèque)

9 mai, Lyon, Salle Molière (France)

17 mai, Berlin (Allemagne)

7 juin, Rome (Italie)

8 juin, Birmingham (Angleterre)

13 juin, Lisbonne (Portugal)

3 juillet, Londres (Angleterre)

Square Enix et Overlook Events se sont associé pour célébrer le 15ᵉ anniversaire de la saga NieR avec prestance. Ainsi, ces concerts prendront la forme d'un récital au piano arrangé par Keiichi Okabe, le compositeur original de la licence. Derrière le clavier, nous retrouverons Benyamin Nuss. Le pianiste allemand est déjà connu pour ses reprises de grandes œuvres du jeu vidéo, comme Final Fantasy et Blue Dragon. Pour assister à ce concert d'exception, rendez-vous sur le site officiel de l'événement dès ce mercredi 19 février, à 14 heures.

