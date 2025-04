Après des années passées à briller dans le jeu solo nerveux et stylisé, PlatinumGames semble vouloir changer de registre. Le studio derrière NieR recrute actuellement pour un nouveau jeu d’action en ligne. Et ce projet pourrait bien marquer une nouvelle tentative dans le jeu-service. Un pari risqué ? Oui. Et les fans ne cachent pas leurs doutes.

Un jeu multijoueur en monde ouvert pour les développeurs de NieR ?

L’information vient d’une offre d’emploi publiée par le studio derrière NieR. PlatinumGames y cherche un game designer expérimenté, notamment dans les jeux d’action en ligne et les « open-field games ». Comprenez : monde ouvert, multijoueur, et probablement pensé pour durer dans le temps. On ne parle pas d’un petit mode coop ou d’un bonus en ligne. Tout laisse penser qu’il s’agit du cœur du projet. Bref, un vrai jeu-service, à la manière de ce qu’on voit chez Ubisoft ou Bungie.

Si cette annonce fait autant parler, c’est parce que le studio a déjà tenté l’aventure du live service. Et l’expérience a laissé des traces. Babylon’s Fall, sorti en 2022, avait tous les ingrédients du modèle économique moderne : coopération, équipement à looter, mises à jour régulières… sauf que le jeu était creux, mal fini et rapidement déserté. Il a été fermé en moins d’un an. Repartir dans cette direction aujourd’hui semble donc étonnant. Ou, pour certains, carrément inquiétant. Le succès de NieR commence à être un peu loin...

Un studio en pleine mutation

Ce choix intervient dans un contexte de grands changements chez PlatinumGames (NieR). Plusieurs développeurs emblématiques ont quitté le studio, dont Hideki Kamiya, cofondateur historique. D’après certaines rumeurs, d’autres projets auraient été annulés ou mis en pause, comme Project GG ou Astral Chain 2. Face à ces incertitudes, le jeu-service semble vu comme une bouée de sauvetage. Une manière d’assurer des revenus réguliers, dans une industrie de plus en plus instable.

Évidemment, rien ne dit que ce futur jeu sera un échec. PlatinumGames, qui a tout de même accouché de NieR a encore des talents. Et le concept d’un jeu d’action en ligne bien pensé, avec un vrai système de combat Platinum, pourrait séduire… à condition d’éviter les écueils du passé. Mais dans un marché saturé de jeux live service dont beaucoup ne dépassent pas l’année de vie, la marge d’erreur est mince. Et beaucoup de fans espéraient plutôt un retour aux sources, avec des titres solo, forts et mémorables.

Source : PlatiniumGames