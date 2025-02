NieR fait beaucoup parler en ce moment, et une grande annonce pourrait enfin régaler les fans et répondre aux attentes des joueurs depuis de nombreux mois.

Les fans de NieR trépignent d’impatience. Huit ans après la sortie de NieR: Automata, une suite semble plus proche que jamais. Les rumeurs s’enchaînent, et l’événement anniversaire des 15 ans de la franchise pourrait bien marquer un tournant décisif.

Des indices qui s’accumulent pour NieR

Depuis plusieurs mois, NieR 3 est au cœur des spéculations. Un insider fiable, Daniel Camilo, a même mentionné le jeu dans une liste de titres attendus en 2025. Une annonce officielle ne serait donc qu’une question de temps. Pourtant, tout n’est pas si simple. PlatinumGames traverse une période difficile, avec le départ de plusieurs figures importantes. Mais malgré cela, l’univers de NieR reste une priorité pour Square Enix.

Le 19 avril 2025, un livestream spécial célébrera les 15 ans de la saga. Pendant plus de deux heures, les développeurs reviendront sur l’histoire de la franchise, dévoileront des produits dérivés et offriront même une performance musicale en direct. Mais ce que tout le monde attend, c’est une annonce majeure. Yoko Taro, créateur excentrique de la série, a déjà laissé entendre que "quelque chose" allait se produire en 2025. Alors, NieR 3 est-il enfin sur le point d’être officialisé ?

Une suite à Automata ou un tout nouveau chapitre ?

Si un nouveau jeu est annoncé, reste à savoir s’il s’agira d’une véritable suite à NieR: Automata ou d’un épisode totalement inédit. L’univers de la saga est riche et profond. Il pourrait continuer à explorer le destin des androïdes YoRHa, ou s’aventurer dans une toute nouvelle direction. Pour l’instant, rien n’est confirmé. Mais tous les indices laissent penser qu’une annonce est proche.

L’événement d’avril pourrait bien être celui que tous les fans attendent depuis des années. Yoko Taro, le créateur visionnaire et excentrique de la série, sera évidemment de la partie, aux côtés de Yosuke Saito, producteur de la franchise, et de Keiichi Okabe, le compositeur derrière les musiques inoubliables de NieR: Automata. Takahisa Taura, senior game designer sur Automata, sera également présent, tout comme Hiroki Yasumoto, la voix de Pod 042. Enfin, l’ambiance musicale sera assurée par Shotaro Seo au piano et Takanori Goto à la guitare, lors d’une mini-performance live prévue pendant le programme. Une liste d’invités qui renforce les spéculations autour d’une annonce majeure.

Source : Square Enix