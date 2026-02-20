Il y a pratiquement neuf ans jour pour jour, et plus précisément le 23 février 2017, Square Enix et Platinum Games s'alliaient pour offrir NieR Automata, une « suite » du déjà marquant NieR, produit de l'univers du génial Yoko Taro. Le résultat fut à la fois un jeu d'action nerveux comme Platinum Games sait le faire, mais aussi une histoire qui marqué au fer rouge tous les joueurs qui ont pu aller au bout de cette aventure aussi cryptique qu'incroyablement meta. Alors que le titre approche de son neuvième anniversaire, Square Enix a tout fraîchement célébré un cap symbolique pour le titre avec un beau cadeau à l'attention des fans.

YoRHa du nouveau bientôt pour NieR Automata qui atteint un seuil symbolique

Ce mois de février 2026 s'avère particulièrement symbolique pour le très marquant NieR Automata de Square Enix et Platinum Games. Non seulement le titre va fêter ce 23 février 2026 son neuvième anniversaire, mais l'éditeur japonais a également annoncé qu'il a aujourd'hui dépassé le seuil très symbolique des 10 millions de ventes. Il s'agit donc clairement d'un énorme succès pour ce titre unique à bien des égards.

Bien malheureusement, malgré un grand succès tant commercial que d'estime pour NieR Automata, l'ensemble de la licence a ensuite connu un parcours peu heureux. Les derniers jeux en date remontent en effet à 2021, avec le décrié titre mobile Re[in]carnation et Replicant, une sorte de Remakster de NieR sorti en 2010. Autrement, Automata a récemment eu droit à un anime d'adaptation reprenant quasiment à l'identique l'intrigue et les dialogues du jeu original. Cependant, les fans désespéraient de voir un jour sortir un nouveau jeu dans cet univers si unique.

Voilà pourquoi ce 20 février 2026 s'avère symbolique à plus d'un titre. À la fin de la vidéo de Square Enix ci-dessous annonçant le cap des 10 millions de ventes atteint par le légendaire titre de Platinum Games, on peut voir le message sans équivoque suivant : « NieR Automata va continuer ». C'est donc enfin on ne peut plus officiel : une suite est bel et bien dans les cartons. Malheureusement, il faudra pour l'instant se contenter de cette information très parcellaire, en attendant de plus amples précisions à ce sujet.

Source : Square Enix sur YouTube