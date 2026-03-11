Pour célébrer son 9ᵉ anniversaire, NieR Automata s'offre une collaboration inattendue avec un jeu gratuit qui a repris du poil de la bête dernièrement. C'est dispo.

Avant l'annonce, personne n'aurait imaginé une telle collaboration. Cela dit, quand on y pense, NieR Automata multiplie les incursions dans d'autres jeux ces dernières années. Alors ce nouveau cross-over ne devrait pas nous étonner. La communauté de fans et les joueurs de ce jeu hyper populaire découvrent le résultat depuis hier. Si la proposition les emballaient sur le papier, dans les faits la déception est palpable.

Des skins NieR Automata pour 5 persos emblématiques

On ne compte plus les collaborations de NieR Automata. Dans l'attente d'un nouvel opus, il collectionne les rencontres avec des jeux de toutes sortes, souvent à mille lieux du titre de Plantinum Games. Parmi les plus récentes, on peut citer Stellar Blade fin 2024, Call of Duty mobile au printemps 2025 ou encore FF7 Ever Crisis en novembre dernier. Cette fois, c'est vers l'un des free-to-play phares de Blizzard Entertainement qu'il faut se tourner.

Le Project YoRHa investit enfin Overwatch. Depuis ce mardi 10 mars, les joueuses et joueurs du FPS free-to-play de Blizzard peuvent rhabiller 5 héros de légende aux couleurs de NieR Automata. L'iconique kunoichi Kiriko a droit au skin de 2B, tandis que le support Wuyang peut revêtir la tenue de 9S. Si vous jouez plutôt Vendetta ou Vital, dans ce cas vous pouvez respectivement les vêtir à l'effigie de A2 et d'Adam. Quant à ceux qui auraient Ange pour main, c'est la tenue de Commander White qui lui a été attribué.

La collaboration Overwatch x Project YoRHa est évidemment un événement de choix pour les fans de NieR Automata. Cependant, les retours de la communauté ne sont pas aussi enthousiastes qu'espérés. D'abord, beaucoup se plaignent de voir toujours les mêmes personnages du FPS profiter de ce genre d'événement, en particulier Kiriko1. Ensuite, certains critiquent la cohérence des tenues attribués. Par exemple, un internaute souligne qu'il aurait été plus pertinent de faire coïncider l'allure Commander White à Devola ou Popola du fait de leurs qualifications médicales plutôt qu'à Ange2. Enfin, d'autres expriment tout bonnement leur regret face au rendu visuel des skins3. Mais bon, il y aura toujours des mécontents dans ce genre de situation.