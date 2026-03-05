NieR Automata revient sur le devant de la scène avec un joli évènement en collaboration avec un autre jeu ultra populaire. Une très belle surprise pour les fans, même s'ils attendent surtout la suite.

À défaut d'avoir le droit à un NieR 3 pourtant fermement attendu par les fans, la franchise revient sur le devant de la scène de manière inattendue. NieR Automata, un véritable chef-d'œuvre, a rendu la franchise si populaire qu'elle compte désormais des millions de fans et enchaîne les collaborations. C'est justement dans un autre jeu extrêmement populaire que 2B et sa clique seront mis à l'honneur prochainement.

NieR Automata s'invite dans Overwatch

Les fans absolus de la licence de Yoko Taro ou simplement de NieR Automata pourront prochainement lancer Overwatch pour profiter d'une nouvelle collaboration XXL. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que le jeu de Blizzard a entièrement revu sa copie avec une nouvelle stratégie et toujours plus de contenu.

Un changement brutal mais payant, puisque le jeu re-cartonne désormais, en espérant qu'il arrive à maintenir tout ça désormais. Quoi qu'il en soit, Overwatch recevra prochainement une flopée de skins aux couleurs de NieR Automata. Plusieurs héros vont avoir le droit à leur apparence inspirée des personnages du jeu de Platinum Games, à commencer par Kiriko (oui, encore) qui sera 2B. Wuyang aura quant à lui un skin de 9S, et Ange sera la Commandante de YoRHa, aka Commandant White. On notera que ce sont principalement les supports qui sont concernés ici. Tous ces nouveaux skins seront à retrouver dans Overwatch dès le 10 mars prochain.

Voici la liste des futurs skins NieR Automata sur Overwatch :

Kiriko sera 2B

Wuyang sera 9S

Vendetta sera A2

Ange sera la Commandante de YoRHa

Vital sera Adam

Concernant Overwatch, le jeu a récemment accueilli 5 nouveaux héros pour le lancement de sa saison 1, ainsi qu'un nouvel arc narratif. De plus, le jeu prévoit aussi de gros évènements à venir et donc, plusieurs collaborations.

La licence NieR de son côté est plutôt timide. Yoko Taro, son créateur, est quant à lui à la tâche sur une nouvelle série Evangelion.

