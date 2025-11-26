La dernière mise à jour de la Nintendo Switch 2 apporte enfin une bonne surprise : NieR: Automata fonctionne désormais correctement sur la console. Que sait t-on ?

La dernière mise à jour de la Nintendo Switch 2 apporte une bonne nouvelle que beaucoup n’attendaient plus. Après plusieurs semaines de blocage et de bugs, NieR: Automata devient enfin pleinement compatible avec la nouvelle console de Nintendo. Une petite victoire pour les joueurs… et un soulagement pour ceux qui espéraient relancer leur aventure sans crash.

Un problème connu depuis le lancement de la console pour NieR: Automata

Depuis l’arrivée de la Switch 2, NieR: Automata faisait partie des exceptions. Alors que la plupart des jeux Switch 1 passaient sans encombre, le titre de Square Enix et PlatinumGames accumulait les plantages. Certains joueurs ne parvenaient même pas à dépasser l’écran de lancement.

Jusqu’à récemment, Nintendo classait d’ailleurs le jeu NieR: Automata comme « non pris en charge », en soulignant que des problèmes de progression empêchaient de jouer normalement. Autant dire que les possesseurs de la nouvelle machine attendaient un patch.

Une mise à jour qui change tout

Avec la version 21.0.1 du firmware, la situation se débloque enfin. Sur le site officiel de compatibilité, NieR: Automata apparaît désormais comme « compatible » sur Switch 2. Nintendo précise même que les soucis identifiés auparavant ont été corrigés. ,C’est une bonne nouvelle, d’autant que le jeu tournait déjà très bien sur Switch 1. Beaucoup espéraient simplement retrouver la même stabilité sur la nouvelle console, au minimum. Voilà qui est fait.

NieR: Automata reste l’un des jeux les plus marquants de la dernière décennie. Son mélange d’action, de narration et d’expérimentation en a fait un incontournable, dont la version Switch 1 avait été saluée pour la qualité de son portage. Notre review d’époque mettait notamment en avant un travail « respectueux » du jeu d’origine, capable d’offrir de belles performances malgré les limites techniques de la console.

Avec cette compatibilité retrouvée, beaucoup vont sans doute avoir envie de relancer une partie. Et pour ceux qui n’avaient jamais essayé, c’est peut-être le moment idéal de découvrir ce classique, même si le backlog de fin d’année commence sérieusement à s’allonger.

Source : Nintendo