Après Stellar Blade, c’est désormais au tour de The First Descendant d’accueillir l’univers de NieR Automata par le biais d’un crossover, qui se dévoile aujourd’hui via de nouvelles images.

Le temps passe et sans que cela ne paraisse, nous voilà déjà à célébrer le premier anniversaire de The First Descendant. Disponible depuis le 2 juillet 2024, le looter-shooter free-to-play continue en effet de faire son petit bonhomme de chemin, et ce malgré une fréquentation en baisse depuis plusieurs mois. Mais cela ne semble pas arrêter NEXON qui, bien décidé à renforcer sa communauté, multiplie alors les mises à jour gratuites remplies de contenus. Et l’une des prochaines à venir devrait assurément faire plaisir aux fans de NieR Automata.

NieR Automata s’invite dans The First Descendant

En effet, comme annoncé il y a plusieurs semaines, la franchise de PlatinumGames fera l’objet d’une collaboration avec The First Descendant dans le cadre de Breakthrough, la saison 3 à venir le 7 août prochain. Et justement, à l’occasion du Descendant Fest 2025, le crossover a alors eu droit à un tout nouveau trailer mettant en scène 2B et A2, protagonistes iconiques de NieR Automata qui prêtent leurs traits et leurs animations à la liste des Légataires jouables. « Ces puissants androïdes ont été construits pour la guerre contre les formes de vie mécaniques » précise alors NEXON dans le communiqué.

Une saison 3 riche en nouveautés

Bien sûr, les héroïnes de NieR Automata ne seront alors pas les seules nouveautés de cette saison 3 de The First Descendant. Le studio a aussi profité de l’événement pour dévoiler le champ de bataille des Plaines d’Axion, qui fera office de vaste domaine inédit avec de nouveaux donjons à explorer. Pour ce faire, il sera d’ailleurs possible de profiter du Hover Bike, un nouveau véhicule offrant aux joueurs plus de vitesse et de liberté dans leurs pérégrinations.

Un nouveau raid, Champ de Colosses, fera également son apparition pour permettre à huit joueurs de se confronter au Wall Crasher, un puissant boss dont les attaques sont peut-être lentes, mais assurément dévastatrices. Enfin, la saison 3 de The First Descendant marquera naturellement l’arrivée d’un nouveau Légataire, Nell, qui possède des capacités télékinétiques lui permettant de marquer les ennemis, d’infliger des dégâts accrus à ses cibles et de soutenir ses alliés avec des boucliers et des buffs.

Et ce n’est là que le début, puisque NEXON a d’ores et déjà dévoilé une feuille de route relativement fournie pour le reste de l’année 2025, où nouveaux donjons, Légataires supplémentaires et plus encore sont au programme. « Nous sommes fiers de célébrer le premier anniversaire du lancement du jeu et nous sommes énormément reconnaissants envers tous les joueurs qui ont soutenu The First Descendant au cours de cette première année écoulée » a notamment déclaré Beom-Jun Lee, producteur exécutif du jeu.