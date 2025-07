Dans une semaine jour pour jour, The First Descendant accueillera les héroïnes de NieR Automata par le biais d’un crossover, et les dernières images ne manquent pas de faire réagir les fans.

Afin de célébrer son premier anniversaire comme il se doit, The First Descendant réserve un bon nombre de surprises à sa communauté. Dans le lot se trouve alors notamment un crossover inattendu avec NieR Automata, qui débarquera prochainement dans le looter-shooter free-to-play de NEXON avec de nouveaux skins aux couleurs de 2B et A2. Et justement, à mesure que le grand jour approche, l’heure est venue pour le studio de les dévoiler plus en détails… ce qui ne manque pas de faire réagir les fans.

Un nouveau clip pour le crossover The First Descendant x NieR Automata

En effet, après avoir eu droit à un long trailer le mois dernier, la collaboration entre The First Descendant et NieR Automata s’illustre aujourd’hui à travers un nouveau clip d’une quinzaine de secondes mettant l’accent sur les deux héroïnes. « Découvrez la beauté et la puissance de 2B et A2 » indique alors le studio pour accompagner la vidéo, qui multiplie les plans sur la plastique de ces dernières. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est saisissant de réalisme, même s’il ne plait pas forcément à tout le monde.

Car si de nombreux fans de NieR Automata sont déjà vendus à la cause de ce crossover, d’autres, au contraire, commencent déjà à regretter l'angle de communication choisi par NEXON. En cause notamment : le fait que ce clip se contente de multiplier les gros plans et les poses quelque peu lascives, comme peut en témoigner le passage où 2B cache son décolleté face à la caméra. D’autant plus que, contrairement au titre de PlatinumGames, The First Descendant arbore une direction artistique bien plus réaliste.

Heureusement, la présence des héroïnes de NieR Automata dans le looter-shooter ne devrait toutefois pas se résumer à leur simple plastique. « Ces puissants androïdes ont été construits pour la guerre contre les formes de vie mécaniques » avaient en effet indiqué les créateurs du jeu lors de la diffusion du dernier trailer, en précisant qu’en plus de leurs traits, A2 et 2B prêteront aussi leurs animations à la liste des Légataires jouables. Et tout cela sera alors à retrouver dès le 7 août prochain, dans le cadre de la saison 3 de The First Descendant.