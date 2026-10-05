Pendant que les fans de NieR Automata continuent désespérément d’attendre la moindre information autour d’un potentiel NieR 3, le titre de Square Enix, de son côté, continue de faire son petit bonhomme de chemin à travers de multiples crossovers. Oui, à l’instar de franchises comme Tomb Raider ou Splinter Cell par exemple, l’œuvre de Yoko Taro a récemment multiplié les collaborations avec d’autres licences, telles que Stellar Blade, The First Descendant ou encore Overwatch 2. Et la prochaine se fera du côté de Dead by Daylight.

Un crossover Dead by Daylight x NieR Automata arrive, à quoi s'attendre ?

En effet, devenu coutumier des collaborations avec des franchises issues de tout horizons depuis maintenant plusieurs années, le jeu d’horreur de Behaviour Interactive nous réserve une fois de plus un programme bien chargé pour ce mois d’octobre 2026. Et à la grande surprise générale, celui-ci sera notamment marqué par l’arrivée d’un crossover pour le moins inattendu avec NieR Automata, qui fera l’objet d’une « Collection » dédiée. Qu’est-ce que cela signifie exactement ? Il faut l’avouer, c’est encore difficile à dire pour le moment.

« La lutte pour l’humanité se poursuit dans la Brume », écrit toutefois le compte officiel de Dead by Daylight pour teaser l’événement. Au vu des habitudes de Behaviour en la matière, on peut néanmoins s’attendre à l’arrivée de nouveaux skins directement hérités de l’univers de NieR Automata. Et si l’on se fie à la feuille de route partagée par le studio, qui est la seule chose concrète que nous avons pour le moment au sujet de ce futur crossover, tout porte à croire que cela concernera notamment les personnages de 2B et A2.

Quand sort l'événement Dead by Daylight x NieR Automata ?

L’avantage, cependant, c’est qu’il n’y aura pas besoin d’attendre trop longtemps pour s'en assurer, puisque la collaboration Dead by Daylight x NieR Automata débarquera officiellement dès demain, le 6 octobre 2026. Ce sera ainsi l’occasion de découvrir si les rumeurs avaient vu juste concernant la teneur de ce crossover, qui pourrait bien se limiter à des skins pour des personnages déjà présents plutôt qu’à l’introduction des personnages de 2B et A2 dans l’univers du jeu comme dans certains autres cas.

Les fans partagent leur excitation sur les réseaux

Mais cela ne manque déjà pas de réjouir de nombreux fans de NieR Automata. « J’ai seulement essayé ce jeu deux fois, ça me fait peur mais je veux y jouer pour NieR », s’est par exemple exclamé l’un d’eux dans un message publié sur X. « Préparez-vous à voir le cosmétique le plus populaire du jeu. Il va probablement mieux se vendre que certains des DLC », s’amuse un autre. « Ah oui, je vais désormais posséder 2B dans une énième franchise de jeu vidéo », déclare enfin une troisième, visiblement prête à plonger dans Dead by Daylight pour l’occasion.

Source : Behaviour Interactive