Ce n’est un secret pour personne : la différence de culture qui existe entre les pays occidentaux et les pays asiatiques peut parfois donner lieu à des situations quelque peu tendues. En effet, il n’est par exemple pas rare de voir des polémiques éclater sur la façon dont sont représentées les femmes dans les jeux sud-coréens et japonais, comme ont récemment pu le prouver des titres comme Stellar Blade ou Bayonetta. Et si cela peut parfois donner lieu à une certaine forme de censure, les créateurs de NieR Automata l’assurent : le jeu n’en a pas été victime.

NieR Automata victime de censure ? Le studio dément

Depuis quelques jours, le bruit court en effet que PlatinumGames aurait été forcé de repenser le chara-design de ses héroïnes afin d’empêcher que NieR Automata ne soit banni des autres pays en dehors du Japon. La source de cette rumeur : le producteur du jeu lui-même, Yosuke Saito, qui aurait alors sous-entendu cela lors d'une interview en ligne diffusée la semaine dernière sur YouTube. Voici la déclaration en question :

Il y a certaines choses qui sont inappropriées d’un point de vue éthique ou moral – même s’il ne s’agit que d’aspects d’un personnage. Nous essayons de mettre des limites en établissant des règles sur ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. Si certaines choses peuvent être acceptables au Japon, elles peuvent devenir problématiques dans certaines régions d’outre-mer. C’est le genre de situation que nous essayons généralement d’éviter de créer. Yosuke Saito lors d'un live diffusé sur la chaîne YouTube GODDESS OF VICTORY: NIKKE le 10 juin 2025

Il s’avère toutefois que ses propos, naturellement tenus en japonais, auraient en réalité été mal traduits et donc mal interprétés par le public. Car si l’on en croit le média japonais Automaton, ce que voulait réellement dire Saito à l’origine, c’est que tant que NieR Automata se conformait aux règles éthiques et morales en vigueur au Japon, alors PlatinumGames faisait tout son possible pour intégrer cela au jeu sans qu’il n’y ait de quelconque censure dans les autres pays.

Aller à contre-courant de l’occident, une vraie philosophie

Voyant la rumeur se répandre comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, Saito s’est d’ailleurs fendu d’un tweet pour mettre la situation au clair. « Ah, j’ai été mal compris quelque part sans le savoir » s’étonne le créateur, avant d’ajouter : « C’est une énorme erreur de traduction… Je veux dire, NieR Automata n’a aucune restriction !!! ». Des propos alors adoubés par Yoko Taro, le réalisateur du jeu, qui a également déclaré « Je n’ai jamais entendu parler d’une telle chose… » à un internaute lui demandant s’il était vrai que Square Enix leur imposait une censure.

Que les fans de NieR Automata se rassurent donc : le jeu est bel et bien tel que PlatinumGames l’a toujours voulu. D’ailleurs, Taro n’a pas manqué de rappeler qu’il tenait à cœur pour le studio d’aller à contre-courant des tendances occidentales pour mieux se démarquer. « Si la science-fiction occidentale est remplie de soldats ressemblant à des marines, nous pourrions aller dans la direction opposée et utiliser des tenues de lolita gothiques, par exemple. Nous avons tendance à prendre le contre-pied » a-t-il notamment déclaré.

