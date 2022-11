La franchise NieR revient, oui, mais pas de la façon dont on aurait pu l'imaginer. La série s'offre plutôt un DLC assez embarrassant. Pas sûr que les fans se ruent dessus.

NieR, la franchise unique de Yoko Taro, est retour pour vous jouer un mauvais tour...

Un DLC NieR dans un jeu Ubisoft

En attendant un nouveau jeu pour succéder au chef d'œuvre de NieR Automata, la franchise de Yoko Taro multiplie les collaborations avec des productions qui n'ont rien à voir. On a par exemple vu 2B et certains des personnages de l'univers dans PUBG ou même Fall Guys. Et le prochain partenariat ne vas pas passer inaperçu.

Maverick, héros de NieR Replicant, va avoir son skin dans Tom Clancy's Rainbow Six Siege dès le 21 novembre prochain et il sera accompagné de Grimoire Weiss. Et ça risque de faire tout drôle aux fans.

Grimoire Weiss et le protagoniste de Replicant arrivent dans Rainbow Six Siege avec le pack Maverick Replicant. Mais ce n'est pas tout. D'autres surprises autour de la licence seront présentées lors du panel de révélation de la saison 4 du jeu de l'Année 7.

Quelles sont ses surprises pour la saison 4 de R6 ? Une opératrice 2B ? Quelque chose de plus exotique ? Wait & See. Les informations devraient également être communiquées le 21 novembre. C'est la date à laquelle l'Opération Solar de la saison 4 de Rainbow Six Siege sera détaillée.