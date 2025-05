Après de longues années d'attente, il se pourrait bien qu'un nouveau jeu NieR fasse bientôt l'objet d'une annonce en grandes pompes. D'ici là, la franchise culte de Square Enix issu de l'esprit génial de Yoko Taro a fait une apparition indirecte à l'occasion de la PAX East, qui pourrait plaire aux fans en manque de l'excellent Automata.

NieR Automata encore indirectement mis en avant dans une annonce surprise

Quatre ans après le « Remakster » de NieR Replicant et huit ans après Automata, il se pourrait que nous ayons enfin bientôt droit à une suite de ce dernier. Square Enix et Yoko Taro semblent se préparer à une annonce en ce sens prochainement, par exemple à l'occasion du Summer Game Fest 2025. D'ici là, c'était la PAX East qui battait son plein la semaine dernière, et la franchise y a fait l'objet d'une autre surprise inattendue.

Après un crossover entre NieR Automata et Stellar Blade, le titre emblématique développé par Platinum Games et édité par Square Enix s'est en effet fendu d'une autre collaboration, avec cette fois The First Descendant. Le Warframe-like de NEXON va bientôt accueillir sa troisième saison, avec un tas de nouveautés. Parmi celles-ci, une nouvelle région, un nouveau Descendant, un nouveau véhicule, de nouveaux contenus endgame et fonctionnalités, et donc un crossover sous forme de cosmétiques en lien avec NieR Automata.

NEXON doit nous en dire plus bientôt avec une bande-annonce en bonne et due forme pour la Saison 3 à venir prochainement sur The First Descendant. S'agissant de la collaboration avec Automata, cela prendre la forme de cosmétiques pour des Descendants existants, et plus précisément des apparences de 2B et 2A, dans diverses configurations. Comme pour Stellar Blade, cette collaboration entre The First Descendant et NieR se fera sous la forme de cosmétiques payants. Il faudra toutefois attendre une annonce complète pour en connaître la véritable teneur.



© NEXON x Square Enix

Source : The First Descendant sur YouTube