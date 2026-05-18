Pour les amateurs de JRPG, la sortie de NieR Automata il y a maintenant neuf ans a fait office de véritable coup d’éclat. On ne peut malheureusement pas en dire autant de l’anniversaire du jeu qui, en février dernier, s’est avéré être une énorme déception pour les fans, qui espéraient que Square Enix en profiterait enfin pour officialiser l’avenir de la franchise avec NieR 3. À la place, nous n’avons toutefois eu droit qu’à un vague « À suivre… » qui, à en croire les créateurs du jeu, pourrait d’ailleurs être loin de signifier ce que les joueurs pensent.

Les créateurs de NieR évoquent l’avenir de la franchise

Interrogés au sujet de ce fameux teasing par le média Famitsu, Yoko Taro et Yosuke Saito, respectivement directeur et producteur de NieR Automata, ont en effet sous-entendu que cela n’avait pas forcément de lien avec un potentiel NieR 3, mais était plutôt une manière de faire comprendre aux fans que le studio n’en avait pas encore fini avec ce titre. « À mon avis, je pense que le message signifie quelque chose comme : ‘On va continuer à l’essorer jusqu’à la moelle, on va se faire de l’argent’ » affirme sans détour Taro avec une honnêteté des plus inattendues.

« C’est moi qui leur ai demandé d’inclure ça », explique cependant Saito de son côté. « Je ne sais pas s’il y aura une suite ou non, mais j’ai trouvé que la mention ‘À suivre…’ était absolument indispensable pour la vidéo du neuvième anniversaire [de NieR Automata] ». Avant d’ajouter : « Terminer sur le chiffre du neuvième anniversaire n’est pas une bonne idée, alors j’aimerais continuer jusqu’au dixième anniversaire ». Serait-ce un moyen pour lui de nous faire comprendre qu’aucune annonce liée à un potentiel NieR 3 ne surviendra avant 2027 au plus tôt ?

Difficile à dire. En tout cas, une chose est sûre : cette perspective est loin de réjouir les fans, dont l’impatience commence à fulminer après bientôt une décennie d’attente. « C’est vraiment une énorme bourde de ne pas sortir de suite ou de nouveau jeu NieR après bientôt dix ans », assure par exemple un internaute. « Je ne sais pas ce que Square attend pour accorder à Yoko Taro le budget dont il a besoin pour le prochain jeu », s’interroge un autre de son côté. « Soupir… donc nous n’allons pas avoir de NieR 3, hein ? », désespère enfin un dernier.

NieR 3 ou pas NieR 3 ?

Gageons qu’il va falloir continuer à prendre son mal en patience avant de le découvrir. Après tout, Taro et Saito sont peut-être une nouvelle fois en train de se jouer de leur communauté, comme ils ont pu le faire avec la fausse annonce de NieR Cosmic Horror le mois dernier, qui s’est révélé être un simple poisson d’avril. Maintenant, l’avenir de la licence reposera-t-il réellement sur le NieR 3 tant attendu par les fans, ou au contraire sur un énième spin-off ou remaster dans la veine de NieR Reincarnation ou NieR Replicant ver.1.22474487139... ? L’avenir nous le dira.

Source : Famitsu (via Genki_JPN)