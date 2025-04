Cela fait de (très) longs mois maintenant que l'hypothèse d'un NieR 3 semble plus probable que jamais. Et c'est d'autant plus le cas que cette année, c'est le 15ème anniversaire de la franchise. « 2025 sera une charnière parce qu'elle marque le 15ème anniversaire de la série NieR, alors j'aimerais faire quelque chose à cette occasion » a déclaré le producteur Yosuke Saito en début d'année. « Que devrions-nous faire… peut-être quelque chose en lien avec le prochain jeu, ou des développements liés à cela… J'ai entendu les attentes des fans » a-t-il ajouté, laissant ainsi grande ouverte la porte à une l'annonce tant attendue d'une suite.

Un nouvel indice pour NieR 3 ? C'est bien possible

En plus des déclarations de Yosuke Saito qui s'apparentent tout de même à un teasing, Daniel Camilo, qui écrit notamment pour le site Gameindustry.biz, a lâché une bombe. Dans un tweet publié en février dernier, il a dressé une liste de jeux qui seront révélés / annoncés cette année. Et dans cette shortlist figure justement une « suite à NieR Automata ». Aura t-il raison ? Ce qui est sûr, c'est que quelque chose semble se tramer et Square Enix se prépare vraiment à faire une grande annonce... comme NieR 3 ? Tous les espoirs sont permis.

En effet en bas de la page web pour le 15ème anniversaire, on peut voir les étranges mentions capturées en vidéo par l'internaute Knoebel. De plus, en fouillant, certains ont trouvé des références à Re[in]carnation, le jeu mobile gratuit qui a été mis mort. Il faisait office en quelque sorte de successeur spirituel à Automata et RepliCant. Pour le moment, difficile de savoir ce qui attend les fans de la licence. Est-ce là le début d'un NieR 3 ? D'un portage XXL de Re[in]carnation avec de plus grandes ambitions ? En attendant une annonce, le flou risque de régner.

Ce qui est certain en revanche, c'est que Square Enix et PlatinumGames ne peuvent pas en rester là. Après avoir écoulé plus de 9 millions d'exemplaires de NieR Automata, et vu l'aura de la franchise, il est évident que cette dernière a un avenir au sein de l'éditeur et du studio. Maintenant, reste à voir sous quelle forme. Rendez-vous au Summer Game Fest 2025 ou aux Game Awards 2025 pour une belle surprise ?

Source : Square Enix.