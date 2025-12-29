2026, une grande année pour Square Enix ? On semble en tout cas en prendre le chemin. Alors que l’éditeur remplit tranquillement son calendrier avec ses prochaines sorties, telles que FF7 Remake Intergrade sur Xbox Series et Nintendo Switch 2, mais aussi Dragon Quest 7 Reimagined, des millions des joueurs restent suspendus aux lèvres de ce dernier en attendant des nouvelles de titres comme FF7 Remake 3 et Kingdom Hearts 4. Sans oublier, bien sûr, un potentiel NieR 3, même si le focus semble pour l’instant être mis sur l’anniversaire de NieR Automata.

Bientôt une annonce liée à NieR 3 ? L’espoir est relancé

Car oui, sans que cela ne paraisse, l’action-RPG de PlatinumGames fêtera l’année prochaine son neuvième anniversaire, et le studio comme l’éditeur entendent bien marquer le coup comme il se doit pour l’occasion. C’est en tout cas ce qu’a révélé Yosuke Saito, producteur de la série, dans les colonnes de 4Gamer concernant ses ambitions pour 2026. « Pour le neuvième anniversaire de NieR Automata, nous préparons également un petit quelque chose… » a-t-il en effet confié, sans pour autant nous en dire plus pour le moment.

Forcément, il n’en fallait alors pas plus aux fans pour espérer qu’il soit question d’une petite annonce liée à NieR 3, qui se fait cruellement attendre depuis des années. Car à ce stade, même une simple confirmation que le jeu est en développement pourrait suffire à faire plaisir aux joueurs. Néanmoins, comme le précise Saito, il semble pour l’heure plus sage de ne pas trop en attendre non plus. « S’il-vous-plaît, ne vous emballez pas trop » a en effet tenu à insister le producteur, avant de souhaiter une bonne année par anticipation à la communauté.

Rendez-vous l’année prochaine, donc, pour découvrir ce que nous réserve Square Enix pour l’anniversaire de NieR Automata, sorti le 23 février 2017 au Japon. Un jour qui, pour beaucoup de fans aujourd’hui, est à marquer d’une pierre blanche tant l’impact du jeu sur le genre du RPG s’est avéré considérable. D’autant plus que, si NieR 3 devait finalement voir le jour, cela pourrait alors représenter une belle victoire pour son créateur, Yoko Taro, qui a récemment avoué avoir enchaîné plusieurs échecs successifs sur ses derniers projets.

Source : 4Gamer (via Gematsu)