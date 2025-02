Ces derniers temps, la situation au sein du talentueux et réputé studio PlatinumGames semble se détériorer à vue d'œil. On y déplore en effet de nombreux départs de figures emblématiques de l'industrie, ce qui pourrait inquiéter quant à ses futurs projets, dont Bayonetta 4, et NieR 3 qui nous intéresse ici. En dépit de cela, les rumeurs insistantes et rassurantes autour de la suite très attendue d'Automata continuent d'affluer, et les choses semblent se confirmer à son sujet.

Nouvel indice qu'il YoRHa bien une annonce de NieR 3 bientôt

Cela fait maintenant huit ans que NieR Automata est sorti et a profondément marqué les personnes y ayant joué. Depuis, nous avons eu droit à un jeu mobile spin-off en 2020, un Remakster de Replicant en 2021, puis une adaptation d'Automata en anime. Compte tenu du statut culte de ce titre de PlatinumGames, les fans attendent impatiemment une suite, ou à tout le moins un NieR 3. Son génial créateur Yoko Taro avait d'ailleurs teasé que « quelque chose » aurait lieu courant 2025 pour fêter les 15 ans de la franchise.

Les rumeurs abondent également depuis quelques temps pour qu'un NieR 3 sorte afin après une longue période sans véritable nouveau jeu. Ce en dépit de la période de trouble qui semble actuellement affecter PlatinumGames, avec de nombreux départs d'importantes personnalités du studio. L'espoir demeure toutefois, alors que Daniel Camilo, un contributeur chez Gamesindustry.biz connu pour sa fiabilité, s'est fendu d'une liste de jeux qui devraient être annoncés courant 2025.

Parmi ceux-ci, on trouve des titres extrêmement attendus comme le prochain Tomb Raider de Crystal Dynamics, un nouveau jeu Castlevania (enfin ?), le Remake d'un Fire Emblem, ainsi donc que NieR 3, qui pourrait bien prendre la forme d'une suite du magistral Automata. Naturellement, il faudra attendre des annonces officielles pour en avoir le cœur net. On espère également que PlatinumGames saura rebondir pour mieux nous régaler de nouveaux excellents titres. À ce propos, on sait déjà que le studio travaille conjointement avec Team Ninja pour le très attendu Ninja Gaiden 4.

© PlatinumGames / Square Enix

Source : Daniel Camilo sur Xcancel.com