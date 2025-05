Square Enix et PlatinumGames sont-ils réellement en train de travailler sur NieR 3 dans le plus grand des secrets ? Il est vrai qu'il n'y a eu aucune révélation de nouveau jeu pour le moment, mais les preuves semblent s'accumuler. Dernièrement, un étrange teasing sur la page du 15ème anniversaire de la licence a amené les fans à penser qu'une annonce pourrait prochainement avoir lieu. Et tout cela n'est pas près de s'arrêter après la confirmation d'un projet en cours de développement par l'équipe d'Automata.

Une preuve de plus pour NieR 3 ?

Lors de l'expression de ses vœux 2025, le producteur de PlatinumGames Yosuke Saito a laissé entendre qu'il pourrait y avoir des choses à dire sur l'avenir de la franchise et donc potentiellement NieR 3. « 2025 sera une charnière parce qu'elle marque le 15ème anniversaire de la série NieR, alors j'aimerais faire quelque chose à cette occasion. Que devrions-nous faire… peut-être quelque chose en lien avec le prochain jeu, ou des développements liés à cela… J'ai entendu les attentes des fans ». Yoko Taro avait même posté une image mystérieuse avec la mention 2025 dessus.

Alors NieR 3 bientôt annoncé ? La surprise semble se confirmer après une interview parue dans le magazine Famitsu. Le producteur Yosuke Saito a affirmé que « rien n'avait changé » vis-à-vis du nouveau projet non dévoilé de Yoko Taro, Keiichi Okabe et de Takahisa Taura. Pour rappel, ce sont respectivement le directeur, le compositeur et l'un des designers de NieR Automata.

Bien sûr, les trois hommes pourraient être sur autre chose que NieR 3, mais vu les précédentes déclarations et les indices et là, ce serait plus surprenant que ce ne soit pas cela. Si Yosuke Saito a précisé que « rien n'avait changé », c'est en raison des départs de membres clés de PlatinumGames. Parmi ces personnes, il y a justement Takahisa Taura, qui a réalisé Astral Chain, et qui a créé son propre studio Eel Game. On ne sait quel sera le premier jeu de cette structure, mais Taura-san n'a donc pas arrêté sa collaboration en cours avec ses camarades de NieR Automata. S'il y a vraiment un NieR 3 dans les cartons, on devrait en savoir plus dans le courant de l'année.

Source : Famitsu (via Genki_JPN)