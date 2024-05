NieR Automata est l'une des plus belles réussites de Square Enix de ces dernières années. Un jeu qui a été acclamé pour son scénario, ses musiques qui mettent les poils ou encore le gameplay action des productions PlatinumGames. En bref, un chef d'oeuvre pour beaucoup que l'on doit en très grande partie à Yoko Taro. Le créateur fou qui se déplace systématiquement avec un masque sur la tête en public. Tout un personnage. Mais cela fait sept ans que le jeu est sorti maintenant, et aucun nouveau titre à l'horizon, si ce n'est Re[In]carnation qui a été mis hors service.

NieR 3 en développement ? Peut-être, peut-être pas...

NieR 3 en développement ? Les fans en sont en tout cas convaincus, même si les créateurs et Square Enix n'ont jamais rien annoncé officiellement. Qu'est-ce qui a bien pu amener à une telle certitude ? Durant l'une des représentations du concert Orchestra à Londres, Yoko Taro est monté sur scène en demandant aux spectateurs d'applaudir aussi fort que possible s'ils voulaient voir une suite à Automata. Évidemment, le public ne s'est pas fait prier et a donc envoyé un message clair au président de Square Enix qui était dans la salle.

Ce concert Nier: Orchestra a également interpellé les spectateurs puisqu'à un moment, le terme REPENT est apparu à plusieurs reprises sur un écran. Mais c'est lorsqu'il a été écrit REP3NT, avec le chiffre trois, que les fans se sont emballés et y ont immédiatement vu un teasing pour un nouveau jeu NieR: Repent. Par la suite, Yoko Taro a posté un tweet avec un seul mot : r3incarnationan. Une référence au titre mobile Re[in]carnation ? Ce serait étrange dans la mesure où le jeu a été tué dans l'œuf en avril dernier.

Mais Yoko Taro n'est pas le seul membre de l'équipe à être très taquin, comme le prouve une déclaration de Yosuke Saito, le producteur de la licence, qui travaille sur un nouveau projet avec le créateur. « Cela fait maintenant quelque temps que je parle de mon envie de faire quelque chose avec Yoko et [Keiichi] Okabe (ndlr : le compositeur de la série). J'aurai des choses plus concrètes à dire dans un avenir relativement proche. Il se peut que ce soit NieR, il se peut que ce ne soit pas NieR (rires). C'est à peu près tout ce que je peux dire pour le moment » a t-il déclaré (via Gematsu), en ajoutant qu'il avait aussi un second projet en cours.